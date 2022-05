Der unterschätzte Energie-Booster Macht Mittagsschlaf glücklich?

Eine alte Binsenweisheit lautet: Nach dem Essen sollst du ruh'n oder 1000 Schritte tun. In vielen Fällen ist dies aber nicht umsetzbar, da es nach der kurzen Mittagspause schon wieder an die Arbeit geht. Dabei sagen Schlafforscher, dass gerade der Schlaf nach dem Essen gut tut. Denn nach einer kleinen Erholungspause sind wir nicht nur leistungsstärker, sondern auch unser Gedächtnis ist fitter. Berufstätige könnten davon also durchaus profitieren. In anderen europäischen Ländern wie Italien und Spanien ist der Mittagsschlaf alltäglich. In Indien hat ein Start-up-Unternehmen den Mittagsschlaf für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sogar offiziell auf den Tagesplan gesetzt.