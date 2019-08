Der Traum vom festen Job Warum haben es Menschen mit Behinderung so schwer?

Für viele Menschen mit Behinderung ist der Weg in den ersten Arbeitsmarkt schwer. Hat einer Ihrer Kollegen eine Behinderung? Oder sind Sie selbst betroffen? Welche Erfahrung haben Sie mit Behinderung in der Arbeitswelt gemacht? Rufen Sie an: 0800 94 95 95 5.