Bayerische Rathausgeschichten: Der Stadt und des Landes Ehre

"Ja hier im Rathaus befinden wir uns mitten in der Spätgotik des 15. Jahrhunderts. Baubeginn 1456. Man hat vielleicht an die zehn Jahre vielleicht an die 8.000 Gulden verbaut. Wir sind jetzt hier oben im ersten Obergeschoss … Die Landschaftsstube! Oder die Landrichter-Stube. Des war der ranghöchste Staatsbeamte in der Stadt, der Vertreter des Landesherren. Der hat bei uns im Hause gewohnt und hier ist er zu Gericht gesessen. Da is knapp unterhalb der Bohlen-Balkendecke - die dürfte so vielleicht knapp 1468 datieren - da steht der Richterspruch noch auf Latein: 'arbiter patienter audit, benigne respondet, rem justae judicat'. Also der 'arbiter' ist der Richter, der Schöffe, der Schiedsrichter, er soll 'patienter' also 'geduldig zuhören, gütig antworten und die Sache gerecht entscheiden' - 'arbiter patienter audit, benigne respondet, rem justae judicat' - Ja und das hat jeder gesehen, der anwesend war bei Gerichtssitzungen. Und das war die Maß, die Latte, der Maßstab für den Richter, der drunter g'sessen is."