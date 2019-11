Der Maler Heinz Braun "Lieber Idiot als Beamter"

"Ich hab den Heinz Braun kennengelernt in den 80er Jahren in einer verregneten Nacht auf einer hoffnungslosen Straßenkreuzung in Germering, da ist er gerade mit der Roswitha Pross, einer Bekannten von mir, eine Fotografin, durch Germering gestrichen. Er war einfach eine spezielle, leicht verhaute Figur, wo man sofort gesehen hat auf den ersten Blick, dass das nicht der normale Mitbürger ist. Der hat einfach etwas Wildes boheme-artiges im weiteren Sinne, was Ungewöhnliches an sich gehabt. Der hat so gesprochen, dass der normale Mensch gedacht hat, der ist komplett gaga."