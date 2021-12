Der Märchenkönig und der Journalist Oder: Die Welt will betrogen sein

Privataudienz mit König Ludwig II.

Lew Vanderpoole wurde als Betrüger entlarvt

Vanderpoole hatte sich wohl auch bei Mark Twain bedient

Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain

Was die Details seines "Ludwig-Fakes" angeht, scheint sich der amerikanische Journalist übrigens ausgerechnet bei Mark Twain bedient zu haben, dessen augenzwinkernden Geschichten er ja nachgeradezu selbst entsprungen sein könnte.



In "A tramp abroad", dem "Bummel durch Europa", erschienen 1880, schildert Twain die Erlebnisse einer langen – in diesem Fall vom Autor wirklich absolvierten – Europareise als köstlich überspitze Satire.



Unter anderem wird er in Frankreich Zeuge, wie ein hoher, mit ihm befreundeter Politiker mit einem Kollegen in Streit gerät, was dann schnell in eines der in Frankreich damals offenbar sehr beliebten Duelle mündet. Der Ich-Erzähler muss dabei als Sekundant des französischen Freundes dienen, bei dem es sich um keinen anderen handelt als um M. Gambetta. Um jenen Monsieur oder Mister Gambetta also, der in Vanderpooles Geschichte auftaucht als der einflussreiche Gönner, dessen Empfehlungsschreiben die Begegnung zwischen dem Märchenkönig und dem Journalisten überhaupt erst möglich macht.