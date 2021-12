In Ewigkeit: Der Kuchlerhof in Flintsbach am Inn

"Da Opa hat immer so an netten Spruch gehabt: Er hätte so gern mal, dass einer aus jeder Generation um den Stubentisch sitzen dad und erzählt, wie es ihm ganga is. Und dann host du des so mitkriagt ois Kind, eigentlich a tolle Vorstellung. I glab, die Ewigkeit besteht da drin, dass ma des ned vergessen derf, die Vorgänger und man selber wird a ned so vergessen. Jeder hinterlasst halt seins, wenn man auf so am Hof wohnt, auch als Kind, du bist da einfach so eingebettet."