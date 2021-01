"I waar nachad da Kini!" Der Konjunktiv als Lebensgefühl

"Hätte, hätte, Fahrradkette ...", heißt es. Was aber heißt das? Dass der Konjunktiv eine Fahrradkette ist? Oder vielleicht andersherum: Hätten wir kein "hätte", wäre alles Fahrradkette? Schon eher: Hätten wir kein "hätte", liefe alles wie es eben läuft: Vorne tritt einer in die Pedale, hinten dreht sich ein Rad. Weshalb Radfahren sowenig wie alle anderen ernsthaften Dinge im Leben - als da wären: Arbeit, Politik, Erziehung und Fußball - niemals nicht im Konjunktiv stattfinden. Nur im Indikativ erreicht man Ziele. Nur im Indikativ war man, ist man und wird man ein kompaktes Sein - ein echtes "Ist" sein. Im Konjunktiv ist alles hätte, wäre, würde, könnte und müsste. Der Konjunktiv besitzt viel zu viele Umlaute auf seinen Vokalen, viel zu viel Konfetti im Kopf als dass man ihn ernst nehmen könnte - Pardon! - kann!

Der Konjunktiv ist dem Bayern sein Indikativ

"I hätt' gern a Brezn!"

Zumindest sehr oft und sehr zweideutig. Was darauf hindeutet, dass auch der Bayer in seinem Denken, Meinen und Fühlen sehr zwei-, mehr- oder gar vieldeutig ist. Was allein in einem "I waar jedzad da!" steckt! Da ist etwas vorangegangen, eine Bestellung, der Ruf nach Unterstützung oder auch eine Verabredung.



Oder das "I hätt' gern ..." beim Bäcker, über die Theke. Keine Forderung, sondern eine Bitte. Alles wäre möglich, auch wenn's unmöglich sein könnte. Selbst als König kann man sich nicht ganz sicher sein, wer man ist: der König, der Kaschperl - oder gar der Konjunktiv?