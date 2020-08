Der Hund an der Leine, der Vogel im Käfig Kann man Haustiere überhaupt artgerecht halten?

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will Hunden ausreichend Auslauf und Betreuung garantieren sowie strengere Regeln für Tiertransporte und Hundezüchter erlassen. Kann man Haustiere überhaupt artgerecht halten? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit: 0800 94 95 95 5.

Über acht Millionen Hunde leben in deutschen Haushalten. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will die Vierbeiner nun besser schützen. Strengere Vorgaben soll es für Züchter und Tiertransporte geben.

"Einem Hund ist mindestens zweimal täglich für insgesamt mindestens eine Stunde Auslauf im Freien außerhalb eines Zwingers zu gewähren." Aus dem Entwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums.

Was denken Sie?

Sind Haustiere überhaupt eine gute Idee? Welche Tiere halten Sie in welcher Umgebung? Und woher kommt eigentlich das Bedürfnis nach einem Haustier? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha!

Zu Gast bei Bayern2-Moderator Stefan Parrisius ist heute die Tierärztin und Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund Dr. Moira Gerlach.

Die Telefonnummer direkt ins Studio!

Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.