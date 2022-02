Der Hammerbayer Volksschauspieler Gustl Bayrhammer

"Kommissare gibt es inzwischen zum Sau fuadern, aber Meister Eder gibt es ja bloß einen!



Ich habe eigentlich alles erreicht, was ich mir zum Ziel gesetzt habe. Ich habe mir mal 1945, wie ich in die Provinz gegangen bin, hab‘ ich mir gewunschen, an eines der beiden großen Münchner Theater zu kommen. Ich war an allen zwei, das ist in Erfüllung gegangen, dazu kam das Fernsehen und der Funk. Es ist viel mehr geworden, als ich mir überhaupt wünschen konnte.



Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Und vielleicht sagen Sie: das hat jetzt Spaß gemacht, die alten Sachen wieder mal zu hören. Ihr Gustl Bayrhammer."