Der Glücksfund Sechs Leinentaschen aus dem 16. Jahrhundert

"Wir, Karl der fünft, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, haben unseren lieben getreuen Johann Maria Warschitz zu uns in Hispanien verordnet. Damit er sicher wandern und unverhindert durchkommen möge, befehlen wir euch allen hiermit ernstlich, dass ihr denselben in und durch unser und euer Fürstentum, Herrschaft, Lande und Gebiet zu Wasser und zu Lande frei, sicher und unbelaidigt durchkommen und wandern lasset. Geben in unser Reichs Stadt Nürnberg am zweiten Tag des Monats März nach Christi Geburt fünfzehnundert und dreiundzwanzig."

Wie sah im 16. Jahrhundert ein Reisepass aus?

Die Dokumente des Diplomaten und "Networkers" Johann Maria Warschitz

"Also es handelt sich in der Tat um ein Quellen-Konvolut, welches für einen Historiker ein Faszinosum ist, ein absoluter Glücksfall aus mehreren Gründen. Zum Ersten ist der Bestand singulär. Es gibt also aus dieser Zeit fast nichts Vergleichbares, und zum Zweiten ist dieser Bestand auch noch nicht durch hunderte Hände gegangen. Er ist also weitgehend unberührt."

Warschitz war Zeitgenosse von Luther, Heinrich VIII. und Albrecht Dürer

Jakob Fugger II. (der Reiche) auf einem Gemälde, von Albrecht Dürer (um 1518)

Johann Maria Warschitz lebte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Was ist das für eine Zeit? Martin Luther stürzt mit seinen Thesen die Kirche in Turbulenzen. Das reiche Handelshaus Fugger bestimmt von Augsburg aus die Entscheidungen von Kaisern, Königen und Fürsten mit. In England regiert der Blaubart Heinrich der VIII., und in Nürnberg steht der Malerfürst Albrecht Dürer auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Warschitz weiß vermutlich über all das bestens Bescheid - es ist die Welt, in der er sich bewegt.