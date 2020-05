Out of Bavaria: Der Filmemacher Percy Adlon

Eisi Gulp und Marianne Sägebrecht in "Zuckerbaby" (1985)

Marianne (M. Sägebrecht) arbeitet als Totengräberin in dem Bestattungsunternehmen "Ruhesanft". Ihr Leben verläuft sehr eintönig. Als sie in der Münchner U-Bahn die Stimme des Fahrers Huber (Eisi Gulp) hört, verliebt sie sich sofort in ihn. In detektivischer Kleinarbeit findet sie alles über den wesentlich jüngeren Huber heraus.





Als Hubers Frau aus familiären Gründen für 2 Wochen verreisen muss, beginnt Marianne ihren Plan zur Eroberung von Hubers Herz in die Tat umzusetzen. Am Süßigkeitenautomaten an einer U-Bahn-Haltestelle bietet sie ihm Schokolade an und geht anschließend mit ihm einen Kaffee trinken. Bei dieser Gelegenheit lädt sie ihn auch zum Abendessen am nächsten Tag ein.



Zwischen den beiden ungleichen Protagonisten entwickelt sich eine Liebesaffäre. Dabei nennen sie sich in Anlehnung an Mariannes Lieblingssong von Peter Kraus "Zuckerbaby". Als jedoch Frau Huber nach 2 Wochen zurückkommt und einen Zettel mit Mariannes Adresse in der Wohnung findet, verfolgt sie die beiden Liebenden und stellt sie bei einem Rock'n'Roll-Tanzabend beim Lied "Zuckerbaby". Wutentbrannt schlägt sie Marianne nieder und prügelt ihren Mann hinaus.



Am Ende des Films steht Marianne wieder herausgeputzt und mit Schokolade lockend am Süßigkeitenautomaten an einer U-Bahn-Haltestelle.