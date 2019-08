Blutdruck Der Blutkreislauf

...wird in den kleinen und großen eingeteilt.

Kleiner Kreislauf

Von der rechten Herzkammer geht der kleine, der sogenannte Lungenkreislauf, aus. Durch die Muskelkraft des Herzens wird das verbrauchte Blut in die Lunge gepumpt und nimmt dort Sauerstoff auf. Um die Lungenbläschen herum liegt ein feines Haargefäßnetz, in dem das Blut Kohlensäure abgibt und dafür Sauerstoff aufnimmt. Von der Lunge fließt es in den linken Herzvorhof. Dann beginnt der große Körperkreislauf.

Großer Kreislauf

Das Blut wird von der linken Herzkammer aus über die Hauptschlagader durch den ganzen Körper bis in die entferntesten Winkel gepumpt. Dazu dienen die kleinsten, haarfeinen Gefäße, die sogenannten Kapillaren. Sie ermöglichen den Austausch von Sauerstoff, Kohlendioxid, Nährstoffen und Abfallprodukten zwischen Blut und Gewebe. Der größte Teil des Gefäßsystems besteht aus diesen Kapillaren.

Kreislaufschwäche

Im Allgemeinen bezeichnet man die Kreislaufschwäche als Kreislaufstörung. Sie zeigt sich in Schwindel- und Ohnmachtsanfällen, Herzbeschwerden und schwankendem Blutdruck. Kreislaufstörungen können durch eine Gefäßerkrankung oder eine andere organische Krankheit ausgelöst werden.