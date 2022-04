Wenn Antrieb und Freude fehlen Depressive Erschöpfung in Krisenzeiten

"In der Erschöpfungsdepression ist die Energie in Form von Sorgen und Grübeln oft irgendwo anders geparkt – und dann hat man für das basale Leben nicht mehr genügend Kraft. Lebensnotwendige Aufgaben wie Einkaufen oder die Pflege eines Angehörigen können Betroffene allerdings oft noch lange Zeit aufrechterhalten. Von Hobbys oder ehrenamtlichen Tätigkeiten ziehen sie sich dagegen meist relativ schnell zurück."

"Am Beispiel der Corona-Pandemie zeigt sich deutlich: Das Virus ist unsichtbar, wir haben keinen unmittelbaren Einfluss darauf. Wäre es so groß wie ein Tischtennisball, könnten wir diesen Ball einfach zurückschlagen. Kontrollverlust und das Gefühl, ausgeliefert zu sein sind für viele Menschen zentrale Einstiegsfaktoren in psychische Probleme."

Manche Menschen verfügen über eine starke psychische Widerstandskraft und lassen sich von krisenhaften Umständen kaum erschüttern. Diese Fähigkeit, schwierige Zeiten psychisch relativ unbeschadet durchzustehen, wird auch Resilienz genannt. Resiliente Personen können in Krisenzeiten auf persönliche Ressourcen zurückgreifen, also auf Fähigkeiten oder Hobbys, aus denen sie Kraft schöpfen. Auch wenn man selbst nicht von vornherein zu diesen Menschen zählt, kann man sich von ihnen inspirieren lassen.

"Viele Menschen haben in der Corona-Zeit Fähigkeiten und Interessen entdeckt und aktiviert, die ihnen vielleicht nicht oder nicht mehr bewusst waren. Das hat ihnen dabei geholfen, diese Krise zu überstehen. In Familien wurde beispielsweise mehr gespielt, manche haben das Joggen wiederentdeckt, andere Freude in der Gartenarbeit gefunden."

Gerade in Krisenzeiten ist es hilfreich, möglichst früh mit angenehmen Tätigkeiten zu beginnen, um gar nicht erst in einen allzu passiven Zustand zu verfallen. Dabei wirkt sich nicht nur die Freude am Tun positiv aus, sondern auch das Gefühl, selbst etwas anpacken und gestalten zu können.

"Allerdings sollte man aufpassen, dass diejenigen, denen geholfen wird, möglichst schnell auch Beiträge leisten und Dinge in die Hand nehmen können – etwa indem sie selbst kochen oder Lebensmittel einkaufen. So können auch sie aus der Hilflosigkeit und dem Kontrollverlust leichter herausfinden."

Während der Pandemie-Lockdowns und der Corona-Einschränkungen haben viele Menschen eine klare Tagesstruktur verloren. Der Weg zur Arbeit, das Treffen mit Freunden, der Besuch im Fitnessstudio – all das fiel plötzlich weg. Dabei geben Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit gerade in Krisenzeiten Halt und Stabilität.

"Darum halte ich es in schwierigen Phasen für sehr wichtig, dem Tag oder der Woche eine Struktur zu geben. Das tut dem Gehirn sehr gut. Wenn man also früher immer an einem bestimmten Tag den Einkauf erledigt oder eine Freundin getroffen hat, sollte man das möglichst beibehalten – auch dann, wenn es vielleicht nur online stattfinden kann."

Menschen, die in Krisenzeiten wenig Aktivität und Regelmäßigkeit erleben, schlafen möglicherweise schlecht – was wiederum zu Gefühlen von Antriebslosigkeit und Niedergeschlagenheit führen kann. Rituale wie Spazieren-Gehen , Musik-Hören oder das Lesen eines Gedichts vor dem Einschlafen können helfen, den Tag zu strukturieren und die Nachtruhe zu verbessern.

Wer mit dem Leid der Menschen in der Ukraine oder in anderen Krisengebieten der Welt konfrontiert ist, fragt sich möglicherweise, ob er oder sie selbst noch Genuss und Lebensfreude empfinden darf. Vielleicht hat man sogar ein schlechtes Gewissen, wenn es einem gerade besonders gut geht.

Im Rahmen einer professionellen Behandlung gilt es dann auch herauszufinden, ob eine Depression sich auf die persönliche Situation oder auf die allgemeine Weltlage bezieht. In beiden Fällen kann eine Psychotherapie dabei helfen, an sogenannten automatischen Kognitionen zu arbeiten, also an den Annahmen, die jemand über sich und die Welt hat, ohne sie zu hinterfragen.