Deniz Aykanat, die "Isartürkin" Eine abenteuerliche Reise, das deutsch-türkische Dasein

Wenn man einen türkischen Namen hat, landet man in Deutschland schnell in der Islamschublade. Die Autorin Deniz Aykanat schildert die schönen und die schwierigen Seiten, die ihre Herkunft aus einer deutsch-türkischen Familie mit sich bringen.

Wenn man einen türkischen Namen hat, landet man in Deutschland schnell in der Islamschublade. Meistens kann ich mich darüber totlachen, oft ist es einfach nur bescheuert. Und manchmal steckt die pure Feindseligkeit dahinter. Ein bisschen bescheuert, aber auch zum Totlachen, war zum Beispiel meine Grundschullehrerin, Frau Riederle.

Diskriminierung in der Grundschule

Damals, 1993, saß ich mit ein paar türkischen, kurdischen und serbischen Kindern im sogenannten Ethikunterricht. Das war die Schulstunde für alle, die weder katholisch noch evangelisch waren. Ethikunterricht galt damals als Neuheit, und neu war er vor allem für unsere Lehrerin.

Frau Riederle war für mich damals schon mindestens hundert. In Wirklichkeit war sie vielleicht 50 Jahre alt. Frau Riederle war alles andere als die geborene Ethiklehrerin. Katholisch unterrichtete der Stadtteilpfarrer, Evangelisch die Pastorin der Kirche ums Eck. Ja, und Ethik musste wohl oder übel Frau Riederle übernehmen, weil sie unsere Klassenleiterin war.

Denize: fremdartig wie eine Litschi

Man merkte, dass Frau Riederle dieses Fach nicht gerade studiert hatte. Einmal ließ sie uns eine gesamte Unterrichtsstunde lang alle exotischen Früchte aufzählen, die wir kennen. Weil wir Denizes, Serdars und Brankos für sie offenbar so fremdartig wie Litschis waren. Das nächste Mal sollten wir uns als Baum malen. Ich wusste nicht, was dieser oder dieses Ethik mit Bäumen zu tun hat.

Der Koran für den Vater, er wird ihn kennen

Mit fortschreitendem Schuljahr war dann der Islam dran: Die Islamwochen leitete unsere Lehrerin ein, indem sie uns einen kleinen Taschenkoran präsentierte. Sie platzte vor Stolz, während er in der Klasse herumgegeben wurde. Nacheinander befummelten 15 Kinder halb interessiert, halb verwirrt die eng mit arabischen Schriftzeichen bedruckten Seiten. Anschließend überreichte die Lehrerin mir das Büchlein mit einem triumphierenden Lächeln. "Denise, dein Vater ist doch Türke." Lange Pause. Ja, das hatte ich auch schon mitbekommen. Die Ferien in der Türkei statt in Italien. Das türkische Essen zu Hause. Mein Name, der sich auf Penis reimt.

Meine Lehrerin starrte mich erwartungsfroh an. Sie dachte wohl, der Wink sei eindeutig. Ich hingegen hörte nur eine Feststellung. So wie: Litschi ist eine exotische Frucht. Oder: Ein Mensch ist kein Baum. Weil ich begriffsstutzig weiter starrte, schob sie widerwillig nach: "Er soll uns doch mal die ersten Suren übersetzen." "Was ist eine Sure?", fragte ich. "Na … eine Sure eben. Weißt du das denn nicht? So eine Islamsure. Da steht zum Beispiel drin..., dass du… äh, glaub ich… ein Kopftuch tragen musst." "Was ist das für eine Sprache?" "Das… das… na Islamisch eben. Frag nicht so viel! Also zeig das deinem Vater, der kann das!"

Der Vater kann also bestimmt auch "Islamisch"

Mir kam das zwar schon damals komisch vor, doch als Kind denkt man ja, dass Papas grundsätzlich alles können. Bestimmt auch äh… Islamisch.

Mein Vater begutachtete den Minikoran zu Hause wie eine Tomate beim Gemüsehändler, drehte und wendete ihn, rieb die winzigen Seiten zwischen den Fingern – und fing dann schallend an zu lachen und den Kopf zu schütteln. Ich sollte meiner Lehrerin mitteilen, dass die Landessprache in der Türkei Türkisch sei. Und dass Türkisch mit lateinischen Buchstaben geschrieben wird.

Mit dieser Botschaft nahmen die Islamwochen in meiner Ethikklasse ein abruptes Ende. Frau Riederle ging nahtlos zum Judentum über mit dem Satz: "Wer weiß denn hier, wie man koscher kocht?" Das war bescheuert, dennoch unterstelle ich meiner Lehrerin höchstens Unwissenheit, keine Islamfeindlichkeit.

Lehrerin im Gegensatz zur AfD nicht nur unwissend

Anders ist das bei Pegida und der AfD. Die haben es in Deutschland salonfähig gemacht, auf dem Islam herumzuhacken. Die Zahl der Angriffe auf Moscheen zum Beispiel hat einen Höchststand erreicht. Und was macht der gewöhnliche Rassist und Islamophobist, wenn er Muslime beleidigen will? Er spießt Schweinsköpfe am Zaun auf und kippt Schweineblut vor die Moscheetür. Das ist unappetitlich – sowohl optisch als auch menschlich.

Einem solchen Verhalten liegt entweder viel Dummheit oder Bosheit, vor allem aber der Irrglaube zugrunde, dass ausnahmslos alle Muslime Schweinefleisch ablehnen und man sie beleidigen kann, indem man ihnen Lebensmittel vors Haus wirft.

Mein Vater, der Moslem - und die Regeln

Mein Vater ist Moslem – wenn auch eher auf dem Papier als mit voller Seele – und geht mit Essen pfleglich um. Auch mit Schweinefleisch. Oder besser: gerade mit Schweinefleisch. Das mag er nämlich besonders gern, obwohl er in der Türkei natürlich ohne Schweinefleisch groß geworden ist. Mit den islamischen Essensvorschriften (und eigentlich auch mit allen übrigen Vorschriften) nimmt er es aber heute, wie übrigens verdammt viele andere Muslime, nicht so genau.

Wer uns also einen Schweinskopf oder – in Bayern passender – eine Schweinskopfsülze vor die Tür werfen will, dem sei gesagt: Wir essen's dann auch auf! Sogar, wenn gerade Ramadan ist.

"Die Isartürkin" von Deniz Aykanat, erschienen im Diana Verlag

In ihrem Buch "Die Isartürkin" schildert Deniz Aykanat die ungewöhnliche Geschichte ihrer deutsch-türkischen Familie - es geht um die schönen, aber auch die schwierigen Seiten der Beziehung zwischen diesen beiden Kulturen.