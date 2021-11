Demos, Bürgerräte, Volksbegehren Was tun Sie für eine lebendige Demokratie?

Während gewählte Politikerinnen und Politiker über unsere Zukunft in Parlamenten verhandeln, gestalten überall im Land Menschen die Gesellschaft von innen heraus. Ob aktiv in Bürgerinitiativen oder laut bei einer Demonstration, wo bringen Sie sich ein, um die Demokratie lebendig zu machen? Welche gesellschaftlichen Impulse wollen wir anstoßen? Und was braucht eine zukunftsfähige Demokratie? Wie können auch Gruppen, die beim politischen Dialog oft außen vor bleiben, miteinbezogen werden?