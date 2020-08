Demonstrantin über die Lage in Belarus "Es ist unfassbar hart, gemein, nicht menschlich"

Am vergangenen Wochenende protestierten in Minsk mehr als hunderttausend Menschen gegen den belarussischen Staatspräsidenten Lukaschenko und seine Wiederwahl vor zwei Wochen. Mit dabei: Lisa Taran. Sie hat uns ihre Eindrücke geschildert.

Lisa Taran ist Doktorandin in Minsk und engagiert sich ehrenamtlich für die Menschenrechtsorganisation "Wesna". Die 24-Jährige hatte im Vorfeld der Demonstrationen am vergangenen Wochenende schon immer wieder an Protesten teilgenommen. Wir haben mit ihr über die angespannte Situation im Land und wie sie damit persönlich umgeht gesprochen.

Bayern 2: Frau Taran, Sie waren am Wochende mit auf der großen Demonstration. Was haben Sie erlebt?

Lisa Taran: Das war vor allem sehr schön, weil es sehr, sehr viele Leute gab und die Stimmung war einfach wunderbar. Es gab auch sehr viele lustige, humorvolle Plakate. Aber am Ende der Aktion gab's auch etwas Komisches: Der letzte Punkt vom Marsch war der Palast der Unabhängigkeit, das ist ein neuerrichtetes, seltsames, repräsentatives Gebäude. Und da standen schon sehr viele Einsatzkräfte, bewaffnete Soldaten und so weiter. Und dann am Ende der Aktion ist Lukaschenka (der belarussische Präsident in der landessprachlichen Schreibweise; Anmerkung der Redaktion) mit seinem eigenen Hubschrauber gekommen und da war auch sein Sohn. Die beiden wurden mit Maschinengewehren bewaffnet. Das war ein bisschen skurril.

Was halten Sie davon?

Es ist irgendwie unfassbar absurd. Warum fliegt er bewaffnet zu Menschen, die nichts in ihren Händen haben? Die auch offensichtlich keine Pläne haben, dieses Gebäude zu besetzen oder was auch immer zu machen. Sie haben da einfach gestanden und Lieder gesungen – und dann sind sie nach Hause gegangen. Es war vollkommen sinnlos und sehr seltsam.

Verhaftungen oder Polizeigewalt gab es auch gar nicht, sondern nur diese Drohgebärde?

Ja, es gab nichts, keine Gewalt.

Mehr als hunderttausend Menschen waren auf der Straße. Was sagt Ihr Gefühl: Wird der Protest eher schwächer oder nimmt er gerade erst richtig Fahrt auf?

Es ist schwer zu sagen. Es dauert schon zwei Wochen und man hat schon lange Angst, dass das alles abnehmen kann und dass man erschöpft wird von all den Protesten. Aber es sieht auch so aus, als würde man nicht aufgeben. Jeden Tag bei jeder Aktion schreit man.

Die Opposition wird ja aktuell von Frauen geführt und es gehen auch besonders viele Belarussinnen auf die Straße. Warum ist diese Revolution so weiblich?

Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Hier kann man, glaube ich, verschiedene Gründe anführen. Es gibt viele Sprüche über slawische Frauen. Dass sie ins brennende Haus gehen können und so weiter. Vielleicht erwartet Lukaschenka nicht, dass die Frauen etwas machen können. Er hat auch mal gesagt, dass "diese dummen Mädels nichts verstehen". Und meinte damit Tichanowskaja (belarussische Bürgerrechtlerin und parteilose Kandidatin bei der Präsidentschaftswahl 2020; Anmerkung der Redaktion) und diesen Koordinationsstab Frauen. Das war wahrscheinlich für ihn eine Überraschung.

Bei den Demonstrationen gibt es immer wieder willkürliche Verhaftungen, einige Menschen werden auch gefoltert. Wie groß ist Ihre Angst?

"Die Angst ist groß, ja. Man hat sowas natürlich überhaupt nicht erwartet, dass man gefoltert wird." Lisa Taran, Doktorandin aus Minsk

Es ist wirklich unfassbar hart, gemein, nicht menschlich. Und viele hatten auch jeden Tag Angst, dass das eines Tages wieder passieren wird. Die Polizisten stehen immer da, irgendwo abseits, aber man weiß nie, wann sie wieder anfangen zu verprügeln und so weiter. Angst gibt es, aber sie kommt auch irgendwie in Wellen. Und jetzt ist die Welle anscheinend kleiner.

Es gibt in Belarus kaum wirklich freie Presse. Wie bekommen Sie, wie bekommen die Menschen überhaupt mit, was gerade vor sich geht?

Doch, es gibt freie Presse. Es gibt also staatliche und unabhängige Presse. Es ist schon längst so, dass man entweder das eine oder das andere liest. Diese vielleicht Revolution nennt man auch Telegram-Revolution, da es in diesem Messenger auch die Nachrichten gibt – und Chats, in denen man sagen kann, dass heute in diesem und diesem Bezirk die Leute mit Blumen stehen.

Vieles findet also auf den Messenger-Diensten statt?

Genau.

Kann die friedliche Revolution am Ende auch erfolgreich sein?

Ich hoffe. Alle sprechen jetzt von Armenien. Da hat eine friedliche Revolution anscheinend geklappt. Und dieses Beispiel gibt gerade sehr viel Hoffnung. Viele Belarussen schauen auch diese Videos, wie es in Armenien passiert ist und wie man was gemacht hat. Und das versucht man auch hier zu kopieren – vielleicht klappt's.