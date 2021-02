Was beobachten Sie? Dem Wald geht es so schlecht wie nie

Düstere Zeiten für den Wald: Dürrejahre, Stürme und Schädlingsbefall setzen den Wäldern in Deutschland zu. Das Tagesgespräch fragt: Was beobachten Sie? Welche Schäden sind in der Natur unübersehbar? Was kann dem Wald langfristig helfen? Diskutieren Sie mit! Die Nummer ins Studio: 0800/94 95 95 5.