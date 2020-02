Debatte um evangelische Seenotrettung Was halten Sie vom Kirchenschiff?

Schon bald soll die "Sea-Watch 4" im Mittelmeer unterwegs sein, um in Seenot geratene Flüchtlinge zu retten. Finanziert wird das Schiff auch von der Evangelischen Kirche. Das sei ungewöhnlich, aber notwendig, sagt die Kirche. Das sei kein Kirchenauftrag, sagen Kritiker. Was sagen Sie?

"Sea-Watch 4" - so heißt das Schiff, das demnächst in Seenot geratene Flüchtlinge im Mittelmeer retten soll. Davor war es unter dem Namen "Poseidon" als Forschungsschiff unterwegs. Finanziert wird es vom Bündnis "United4Rescue", an dem auch die Evangelische Kirche in Deutschland beteiligt ist. Erstmals wurde auf dem Kirchentag im Juni darüber diskutiert.

Ein Schiff zur Seenotrettung schicken - Aufgabe der Kirche?

Der Kauf sei "eine ungewöhnliche Aktion", aber notwendig, sagte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm am Donnerstagmorgen in der radioWelt auf Bayern 2 bevor er zur Schiffstaufe der "Sea-Watch 4" fuhr.

Das Tagesgespräch hat gefragt: Was halten Sie von einem kirchlichen Schiff zur Seenotrettung? Welche Argumente gibt es dafür und welche dagegen?

Die evangelische Kirche unterstütze das Geschäft der Schlepper – solche Stimmen gibt es auch unter Protestanten. Die Seenotrettung gehöre nicht zum Kirchenauftrag, betonen Kritiker.

"Solange es keine besseren Wege aus der Hölle Libyen gibt, müssen wir verhindern, dass Menschen ertrinken." So hat Sigurd Rink die Initiative für ein kirchliches Seenotrettungsschiff verteidigt. Er ist seit 2014 der hauptamtliche evangelische Militärbischof - und er war zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Achim Bogdahn.

