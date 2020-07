Datenschutz-Fail Corona-Kontaktliste Wenn nach dem Restaurant-Besuch die Polizei anruft

Im Restaurant geben wir unsere Kontaktdaten preis - zur Verfolgung des Corona-Infektionsgeschehens. Doch was, wenn sich dann nicht das Gesundheitsamt, sondern die Polizei meldet? Oder der Kellner via WhatsApp um ein Date bittet? Frederick Richter, Vorstand der Stiftung Datenschutz, erklärt was erlaubt ist und was wir tun können.

Matthias Hacker: Was sagen Sie denn zu dem konkreten Fall, in dem sich nach einem Restaurant-Besuch die Polizei mit Hilfe der Corona-Kontaktliste gemeldet hat? Wo bleibt da der Datenschutz?

Frederick Richter: So ein Vorfall mag viele Restaurantbesucher überraschen, weil ihnen gesagt wurde, dass ihre Daten allein zur Kontaktnachverfolgung verwendet werden. Und wenn sich dann die Polizei meldet, darf man auch überrascht sein. Aber: Im Bundesdatenschutzgesetz gibt es die Paragraphen 23 und 24. Darin ist geregelt, dass zur Strafverfolgung diese Daten durchaus genutzt werden können. Das hat man den Gästen so wahrscheinlich nicht gesagt. Aber die komplette Rechtslage in Bezug auf Datenschutz ist auch den Wirten nicht immer bekannt.

Ab wann darf denn die Polizei diese Daten verwenden? Reicht es schon, wenn jemand die Zeche prellt oder muss es Körperverletzung oder schlimmer sein?

Es müssen schon konkrete Ermittlungen sein wegen Straftaten. Wenn mal eine Rechnung nicht bezahlt wird, sind wir noch im Zivilrecht. Das berechtigt noch nicht dazu, die Daten der Gäste zu verwenden.

Strafverfolgung heißt ja, dass die Behörden schon tätig sind. Dass die Staatsanwaltschaft schon angeordnet hat, dass die Daten von der Polizei verwendet werden dürfen.

Wie stehen Sie denn generell zu diesen Corona-Kontaktlisten in Restaurants? Tragen Sie sich da auch ein?

Ich tue das, wenn die Verordnung in dem Bundesland, in dem ich mich gerade aufhalte, in Kraft ist. Wobei ich diese Verordnung aus Datenschutz- und aus Verfassungssicht kritisch hinterfrage. Denn bei dieser Registrierung der Gäste werden oftmals viel mehr Daten erhoben als notwendig wären.

Es ist nicht erforderlich, alle Kontaktdaten zu erfassen. Es ist lediglich erforderlich, die Daten zu erfassen, die es dem Gesundheitsamt ermöglichen, mich bei einem Infektionsrisiko zu kontaktieren. Aber dazu braucht das Gesundheitsamt nicht alle Daten: nicht die Postadresse, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer. Aber viele Bundesländer verlangen genau das.

Und darüber hinaus haben wir datenschutzrechtlich das Problem, dass mit diesen Daten falsch umgegangen wird - wegen mangelnder Rechtskenntnis. Da hängen dann Liste mit den Klardaten aller Gäste im Gastraum, sodass andere Gäste meine Anschrift oder Telefonnummer sehen können. Diese Praxis ist klar rechtswidrig.

Welche Rechte habe ich als Gast, wenn ich sehe, dass zu viel abgefragt wird oder die Daten nicht sensibel genug behandelt werden?

Wenn ich als Gast feststelle, dass mit meinen Daten nicht anständig umgegangen wird, dann sollte ich zunächst mal den Betreiber darauf hinweisen, dass das so nicht in Ordnung ist. Wenn er es nicht einsieht und ändert, kann ich mich an die Landesaufsichtsbehörde wenden, an den Datenschutzbeauftragten meines Bundeslandes, damit der der Sache nachgehen kann.

Es gab noch einen anderen Bericht aus Köln. Es geht darum, dass vor allem weibliche Gäste nach ihrem Restaurantbesuch plötzlich Flirtnachrichten via WhatsApp vom Kellner bekamen.

Das ist natürlich komplett unzulässig. Das ist eine illegale Datenverarbeitung. Aber die Chance, so einen Missbrauch von Daten zu betreiben, die gibt natürlich der Wirt, in dem er dort offene Listen aushängt. Wir brauchen viel mehr Sensibilisierung in der Gastronomie.

Und was mache ich als Gast in dem Fall, wenn mich ein Kellner plötzlich kontaktiert?

Das könnte sogar eine strafrechtliche Relevanz haben, wenn es konkret zu Belästigungen kommt. Da kann man dann auch gerichtlich gegen vorgehen. Und natürlich sollte auch darüber die Datenschutzbehörde des Bundeslandes informiert werden.

Diese physischen Listen müssen ja nach vier Wochen spätestens geschreddert werden. Manche sind schon auf QR-Codes umgestiegen, mit denen man sich mit dem eigenen Smartphone im Lokal "registrieren" kann. Ist das unbedenklicher?

Es kommt auf das "Wie" an. Wenn diese elektronischen Lösungen via Apps oder QR-Codes richtig umgesetzt werden, dann können sie datensparsamer und damit auch privatsphärenschonender sein. Wenn also die Daten nicht irgendwo offen auf Papier herumliegen, sondern geschützt in einem IT-System, dann ist das die bessere Lösung. Aber auch die digitalen Daten müssen natürlich vor Angriffen von außen geschützt sein.

Kann auf eine "Registrierung" im Lokal verzichten, wer die Corona-Warn-App heruntergeladen und aktiviert hat?

Theoretisch schon. Die Frage ist aber, ob auch alle anderen Gäste die App haben, die sich sonst in eine wie auch immer geartete Liste im Lokal eintragen. Die Corona-Warn-App halte ich übrigens für datenschutzrechtlich unbedenklich. Und die andere Frage ist, ob die Gesundheitsämter überhaupt die Kapazitäten haben, die Gästelisten im Fall der Fälle durchzutelefonieren. Falls nicht, könnte die App umso wichtiger sein.