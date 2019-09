Bewerben Sie sich jetzt Das Tagesgespräch lädt Schulklassen ein

Zu Besuch im Münchner Funkhaus: Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern können einen Tag lang zu Gast im Tagesgespräch sein - an der Redaktionskonferenz teilnehmen, mitdiskutieren und sich in der Live-Sendung zu Wort melden. Hier geht's zur Bewerbung.

Lust auf einen Studio-Ausflug in das BR-Funkhaus in München? Wir bieten interessierten Schulklassen einmal im Monat die Gelegenheit, uns in der Redaktion zu besuchen - in der Redaktionskonferenz mitzudiskutieren, an einer tagesaktuellen Sendung mitzuarbeiten und dabei Team und Moderator kennenzulernen: Zwischen Januar und Juli 2020 sind Schulklassen aus ganz Bayern ab der 9. Jahrgangsstufe herzlich willkommen! Die Größe der Gruppe ist auf 20 Teilnehmende begrenzt.

Worüber wir uns freuen: Offenheit, Neugier - und Interesse an unterschiedlichsten aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft. Bewerben Sie sich per Mail bis zum

15. November 2019 unter: tagesgespraech@br.de