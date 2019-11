Nahrung für die Schilddrüse Das Spurenelement Jod

Die Schilddrüse kann Jod einlagern und zu den Hormonen Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4). verarbeiten. T3 ist wirkungsstärker, T4 ist langlebiger.

Was haben Schilddrüse und Eiszeit miteinander zu tun?

Deutschland galt längere Zeit als Jodmangelgebiet. In der Eiszeit waren lebenswichtige Mineralien, eben auch das Spurenelement Jod, ausgeschwemmt worden. Heute wird der Mangel durch die zunehmende Verwendung von jodangereichertem Speisesalz in Haushalten und in der Nahrungsmittelindustrie tendenziell kompensiert. Die Jodversorgung im normalen Maß erfolgt über eine ausgeglichene Ernährung mit Fisch, Fleisch in Maßen, Milch und eben mit Jod angereichertem Salz. Umgekehrt aber lässt sich ein bestehender Jodmangel allein über Ernährung kaum ausgleichen.

"Zu viel Jod kann es fast nicht geben, wenn die Schilddrüse gesund ist. Jodmangel müsste es heute eigentlich nicht mehr geben. Zumindest ist Deutschland nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO kein Jodmangelgebiet mehr. Ein Zusatz von Jod in Tablettenform sollte demnach nicht nötig sein." Prof. Klemens Scheidhauer

Mit einer Ausnahme: Schwangeren wird die tägliche Einnahme von Jodtabletten unverändert angeraten.