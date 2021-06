Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken: Das Poesiealbum - eine Spurensuche

"Die Vorläufer der Poesiealben, so wie wir sie heute kennen, sind die Stammbücher. Die Stammbücher sind ein Kind der Reformation, wenn man es so sagen will. Die ersten Formen von Stammbüchern lassen sich fassen an der Wittenberger Universität, tatsächlich im Umfeld von Martin Luther und Phillip Melanchthon, und man muss sich das so vorstellen, dass Studenten aus dem Umfeld dieser Professoren quasi als Autographen-Jäger aufgetreten sind. Die haben also versucht, handschriftliche Zeugnisse der großen Reformatoren einzusammeln. Also ein persönliches Zeugnis ihrer Professoren, die sie sich eben in Büchern, die sie auch selbst mitgebracht hatten, dann eben eingesammelt haben."