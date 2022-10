Mare Maarium Das phantastische Universum des Paul Maar

"Irgendwo in der Welt Ein Eisbär isst ein Eis am Stiel, ein Huhn hat hohes Fieber, ganz leise weint ein Krokodil zufrieden grinst ein Biber."

"Das Sams" - ein "typischer Maar"

"Man kann es anderen Menschen geben, dort, hier, diesem, jenem ...", so heißt es in einem Gedicht von Paul Maar, "… und trotzdem bleibt es hier bei mir". Wovon ist da wohl die Rede? Die Lösung verblüffend einfach (die Hand), das Ganze ein "typischer Maar": eine einzigartige Mischung aus Phantasie, Humor und Realismus. Von ihr ist auch das Sams geprägt, die berühmteste Figur aus Maars umfassenden Werk. Im Schatten dieses eigenartigen Wesens gerieten die andere Werke des Kinderbuchautors wohl manchmal - zu Unrecht - in Vergessenheit. Die Geschichten vom Herrn Bello etwa, die vom Galimat wie auch die zahlreichen Theaterstücke und Gedichte.

"Der hat ein unglaubliches Gefühl für die emotionale Welt von Kindern. Auf der anderen Seite spielt immer auch ein phantastisches Element mit. Es ist nicht so ein purer Küchennaturalismus, in dem es am besten noch nach Bratkartoffeln riecht. Das Dritte: dass neben der Ernsthaftigkeit immer auch Komik und Humor Bestandteil sind."

Paul Maar schreibt weiterhin mit großer Freude Buch um Buch

Paul Maar, einer der bedeutendsten deutschen Kinderbuchautoren der Gegenwart, wird am 13. Dezember 80 Jahre alt. Er hat noch immer den Kopf voller Ideen und Geschichten, schreibt mit Freude Buch um Buch, geht auf Lesereisen und engagiert sich für die Vermittlung von Literatur.



Niels Beintker unternimmt für "Land und Leute" eine Erkundungsfahrt in die unendlichen Weiten der Maar'schen Phantasie, durch das "Mare Maarium". Mit an Bord sind neben dem in Bamberg lebenden Schriftsteller auch Weggefährten und Kollegen. Und - für alle Fälle - eine hoffentlich funktionierende Wunschmaschine.