Kleines Geschenk Das kleinste Wohnhäuschen Bambergs

"Des schafft man! Von der Baukonstruktion her sind die barocken Häuser grundsolide gebaut. Die Grundsubstanz ist wirklich prima, das waren ja gerade hier in der Bamberger Ecke immer Lehmstaken, die reingekommen sind in die Fachwerkwände und auch in die Decken, und dadurch haben Sie feste, kompakte Bauteile, die auch leicht zu heizen waren, dadurch auch die geringen Deckenhöhen."