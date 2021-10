Das Gscheidhaferl Oder: Der Riesenzwerg

Wir wissen noch immer fast nichts

Ist das Gscheidhaferl ein Klugscheißer?

Auch ein Nachttopf ist ein Haferl - in Bayern ein 'Nachthaferl'!

Obgleich beinahe jeder ein Gscheidhaferl kennt, fällt seine genaue Bestimmung überraschend schwer. Das Internet - selbst ein Gscheidhaferl - behauptet apodiktisch, ein Gscheidhaferl sei ein Klugscheißer. Fakt ist: Das Kompositum Gscheidhaferl suggeriert, dass wir es hier nicht mit einem festen Wissen, sondern bestenfalls mit einer instabilen, höchstwahrscheinlich flüssigen Gescheitheit zu tun haben, welche vorzugsweise in einem Haferl schwimmt.



Haferl ist die Bezeichnung für eine Tasse, eine Schale, eine Schüssel, einen Topf. Ein Haferl ist auch ein Nachttopf, in Bayern gerne Nachthaferl genannt. Und was macht der Klugscheißer in sein Nachthaferl? Etwa genau das, was ein Gscheidhaferl bei Tage von sich gibt? Ja und nein, nicht ganz und vielleicht doch ...