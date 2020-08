Stufenweise Entwicklung Wie Darmkrebs entsteht

Im Wesentlichen unterscheiden wir zwischen Dünndarm und Dickdarm. Der Dickdarm misst etwa 1,5 Meter, der Dünndarm ca. vier bis fünf Meter. Der Dickdarm verläuft wie ein umgekehrtes U durch den Bauchraum und wird in verschiedene Abschnitte unterteilt. Dort entsteht auch die überwiegende Mehrzahl (95 Prozent) aller Darmtumoren. In der Regel wird auch der Enddarm (Rektum) in diesem Zusammenhang zum Dickdarm gerechnet.

Von: Holger Kiesel