Darmkrebs-Vorsorge Rechtzeitig zur Darmspiegelung!

"Es gilt die Regel: Ist der Verwandte mit 50 erkrankt, sollte man mit 40 zum ersten Mal zur Vorsorge gehen. Immer zehn Jahre vor der ersten Diagnose."

PD Dr. Sylvie Lorenzen, Oberärztin an der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III, Hämatologie und Onkologie am Klinikum rechts der Isar in München