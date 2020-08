Behandlung bei Darmkrebs Was macht den Tumor gefährlich?

"Auf unseren Dickdarm könnten wir im Prinzip komplett verzichten und auch von unserem Dünndarm könnten wir problemlos ein gutes Stück entbehren. Dieses Problem stellt sich allerdings selten, da Geschwüre im Dünndarm mit ca. fünf Prozent aller Darmtumoren eine Rarität sind."

PD Dr. Sylvie Lorenzen, Oberärztin an der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III, Hämatologie und Onkologie am Klinikum rechts der Isar in München