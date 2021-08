Dahoambleim Lob des Naheliegenden

Tourist dahoam

"Dass Deutsche einen verheerenden Hang zu Gemütlichkeit haben, wird zwar allenthalben behauptet, dadurch aber nicht richtiger. Der Franzose kann mindestens ebenso spießig sein, der Italiener noch sentimentaler und was den Engländer anbelangt, so huldigt er seit Jahrhunderten einem ganz großartigen 'Armchair'-Fetischismus.



Was die deutsche Gemütlichkeit vielleicht ein wenig nervig macht, ist der Umstand, dass sie eine 'gebaute', eine 'erarbeitete' Gemütlichkeit ist. Sie ist nicht spontan, nicht improvisiert, nicht leicht wie Luft, sondern besitzt ihre genau bemessene Zeit, ihr genau definiertes Aussehen und besteht aus Eiche-Massiv.



Auch ich musste mir meine Feriengemütlichkeit erst zusammen basteln, musste mir das Daheim-Bleiben erst theoretisch und praktisch erarbeiten, bevor ich es dann tatsächlich auch tat, einfach so, mitten in 'P Punkt'. Natürlich verreise ich auch heute noch ab und an. Reisen ist, wir sagten es bereits, 'unwiderlegbar'. Gleichzeitig jedoch werde ich zu Hause immer 'unabkömmlicher'. Will heißen: Immer seltener gelingt es mir, von zu Hause abzukommen, mich abzulösen, die Zeit und die Lust zu finden, an fremde Länder, Strände, Hotelzimmer und Airport-Shuttles zu denken, während eine Ameise über meinen großen Zeh krabbelt ..."