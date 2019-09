Dagmar Konnopke, Konnopke's Imbiss in Berlin: "Die Currywurst ist in aller Munde"

87 Prozent Schweinefleisch und Gewürze sind drin - mehr will Dagmar Konnopke über ihre Currywurst nicht verraten. Ihre Großeltern waren seit 1930 Imbissverkäufer in Berlin. Seit 70 Jahren gibt es Currywurst. In der Nachkriegszeit haben die Kunden sie als große Abwechslung empfunden, erzählt sie.

70 Jahre Currywurst: Das Rezept der Currywurst verdanken wir Herta Heuwer, der eine Imbissbude am Stuttgarter Platz in Berlin gehörte. Sie rührte am 4. September 1949 Gewürze mit Tomatenmark zusammen und kippte das über eine in Stücke geschnittene Dampfwurst.

In Berlin ist die Currywurst auch heute noch sehr angesagt - viele Hungrige zieht es zu Konnopke's Imbiss, einem Traditionsladen am Prenzlauer Berg. Dort geht Dagmar Konnopke zu Werke.

Eigentlich ist das Rezept ganz einfach: Bratwurst, Ketchup, Curry. Was macht die Qualität Ihrer Currywurst aus? Besonders viel Fleisch?

Im Normalfall hat die Currywurst einen Anteil von 60 Prozent Schweinefleisch. Bei uns liegt er bei 87 Prozent, gemischt aus guten Fleischstücken vom Schwein, also mageren Stücken und dann etwas fetteren. Dazu kommen noch Gewürze und andere Dinge. Die Qualität der Currywurst sollte immer sehr gut sein und bei uns ist es eben so, dass wir bekannt sind für die darmlose Currywurst.

Ist das Rezept ein Geheimnis oder gehen Sie ganz offen damit um?

Nein, das ist ein Geheimnis, weil wir unser Rezept in den Jahrzehnten immer wieder nochmal verbessert haben und unsere Currywurst exklusiv für uns hergestellt wird. Die hat auch niemand anders.

Ihre Großeltern haben 1930 am Prenzlauer Berg begonnen mit einem Bauchladen, 19 Jahre vor der Currywurst. Was gab's denn da im Angebot?

Angefangen haben meine Großeltern noch mit dem sogenannten Bauchladen, mit einem Kessel. Dort drin waren dann halt Bockwurst, Wiener, Breslauer oder Dampfwurst. Was es eben gab zu der Zeit.

Und wie kriegt man dann so einen Imbissladen durch sechs Jahre Weltkrieg und die Notzeit danach?

Unsere Familie hat vier politische Systeme überlebt und es war nicht immer einfach. Es gab Zeiten, da haben meine Großeltern auf Märkten gestanden, im Winter Kartoffelpuffer verkauft oder Tomatensalat. Meine Großeltern haben immer irgendwas gefunden, woraus sie was herstellen und verkaufen konnten. Und nach dem Krieg wurde dann aufgrund der Darm-Knappheit bei uns die Currywurst entwickelt und im Ostteil eingeführt.

War das in der DDR dann von Anfang an ein Renner?

Ja, die Kunden damals kannten halt nur die sogenannte Kesselware. Und jetzt war es ein ganz neues Produkt, auf einer Pfanne im heißen Fett gebraten. Das war schon eine ganz tolle Sache und die Kunden sind von Anfang an gekommen und sie liebten die Currywurst auch sofort.

Die Currywurst ist in Berlin ja inzwischen wirklich Kult. Hat dieser Kultstatus Ihr Angebot verändert?

Nein. Zu 80 Prozent kommen zu uns wirklich Arbeiter, Schlipsträger, Prominente, Touristen aus aller Welt. Die Currywurst ist in aller Munde. Damals wie heute ein beliebtes Produkt zu einem kleinen Preis, für jeden erschwinglich. Und das ist im Laufe der Jahrzehnte Kult geworden.