Faszination Wilder Westen Cowboy Club München: Ein Stück Prärie im Isartal

Werner Bensch ist 63 Jahre alt und ein echter Cowboy. Zumindest ein echter Münchner Cowboy, denn dort ist er seit 55 Jahren im Cowboyclub: Schwarze Cowboystiefel, brauner Hut, Tabak in der Westentasche, Lasso und Peitsche in der Hand. Werner Bensch wohnt mit seiner Frau in einer kleinen Wohnung in Gauting – aber leben, das tut er eigentlich hier. Im Cowboyclub München. Auf der Ranch in den Isarauen von Thalkirchen hat er sich ein zweites Zuhause gebaut.

„Ich muss sagen, wenn ich den Cowboyclub nicht hätte, dann würde ich wieder aufs Land ziehen. Ich brauche einen gewissen Freiraum. Im Cowboyclub kann ich Kanu fahren, gerben, in meinem Zelt übernachten. Da ist Gott sei Dank ein Holzofen drin, also man muss nicht frieren.“

Aus dem Kindheitstraum wurde ein Erwachsenen-Hobby

Früher war Bensch Maurer, jetzt, in der Rente: Vollzeit-Cowboy. Er gerbt Felle mit gekochtem Hirn und isst am liebsten traditionell zubereitetes Bisonfleisch. Sein Vater hat die Ranch mit aufgebaut: Den Saloon, den Pferdestall, die Tipis. In den 60ern hat der älteste Cowboyclub Deutschlands hier seine dauerhafte Heimat gefunden. Schon als Kind spielte Werner Bensch Cowboy: Reiten, Peitschenschlagen, Messerschmeißen, all das hat ihm sein Vater beigebracht.

Auch seine Frau Ursel hat Bensch bei einem deutschlandweiten Cowboytreffen kennengelernt. Für sie bedeutet der Cowboy Club vor allem Entspannung:

"Man kann gut runterfahren. Es ist halt ne andere Zeit. Man merkt nach dem halben Tag, dass man ganz entspannt ist und das tut dann schon der Seele gut.“

Sie teilt seinen Traum vom Wilden Westen, sitzt in Spitzenbluse und mit Strohhut vor dem Saloon und stickt eine Kilt-Decke. Aber – wovon träumen sie eigentlich? Vor über hundert Jahren, als der Cowboyclub gegründet wurde, waren die USA für die meisten ein unerreichbares Land, ein Sehnsuchtsort. Es ging den Münchner Cowboys damals auch darum, Geld zum Auswandern in den Wilden Westen zusammen zu bekommen.

Und heute? Kann man einfach hinfliegen. Wenn man das denn will, Trump einen Besuch abstatten. Aber das Amerika von heute interessiert die Cowboys wenig, und manche von ihnen sprechen nicht einmal gut Englisch. Werner Bensch war noch nie in den USA. Die politische Lage dort, die Großstädte wie New York oder Washington, das interessiert ihn nicht besonders, sagt er. Lieber würde er nach Texas oder Montana fahren oder ein Indianerreservat besuchen.

Indianer gesucht!

Eine knarzende Schwingtür aus Holz, im Saloon dahinter: Ein altes Glücksrad, an der Bar gibt’s Whiskey, Rum und Bier. Man ist ja immerhin doch noch in Bayern. An den Wänden: Cowboy-Gruppenfotos und Tafeln mit den Namen verstorbener Mitglieder. Die meisten sind Männer. Frauen dürfen erst seit zehn Jahren aktive Mitglieder sein und mit abstimmen im Club. Frauen sind also mittlerweile dabei. Aber wo sind eigentlich die Indianer?

„Indianer gibt’s schon ein paar, wir sind drauf und dran, dass wir wieder ein paar Indianer machen. Weil Indianer ist noch viel schwieriger muss ich sagen wie Cowboy. Erstmal ist das Gewand herzustellen schwieriger. Und wenn ein Indianer das richtig gut machen will, dann gehen die meist ins Religiöse rein und das ist sehr schwierig.“

Lieber Cowboy spielen als sein

Wenn Werner Bensch von seinem Vater erzählt oder konzentriert eines seiner Lasso-Kunststücke vorführt, sieht man, wie ernst es ihm mit dem Cowboysein ist. Aber trotzdem: So gern er Cowboy spielt, im Wilden Westen leben und durch die weite Prärie reiten, das hätte er nicht gewollt, denn das Leben als echter Cowboy ist ziemlich anstrengend und hat mit dem Club an der Isar nichts zu tun. Also, lieber Cowboy spielen in den Isarauen und abends nach Hause in die Wohnung:

„Man meint ja immer. Cowboy, Waffen, Schießen, aber das war nicht so. Cowboys haben ja Geld verdienen müssen durch Rinder treiben. Ich hätt in der Zeit nicht leben möchten. Drei Monate im Regen rumreiten, Sattel nass, Essen war nicht so gut.“ „Wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich bin: ja. Wenn es mein Zelt umreißen würde oder mich würd’s frieren, dann setz ich mich ins Auto und fahr nach Hause und geh in meine gute Badewanne.“

Der älteste Cowboy-Verein Deutschlands 1913 gründeten drei Münchner den ersten Cowboy-Club Deutschlands. Zunächst ging es darum, Geld zum Auswandern in den Wilden Westen zusammen zu bekommen. Nach dem Ersten Weltkrieg wollten die Mitglieder dann das romantische Leben von Cowboys und Indianern und deren handwerklichen Traditionen gleich in München pflegen. Ab 1963 haben sie an der Isar-Floßlände in Thalkirchen eine dauerhafte Heimat für ihre Cowboy-Siedlung gefunden. Die rund hundert Mitglieder des Cowboy Club München treffen sich regelmäßig in der vereinseigenen Ranch in Thalkirchen. Hier verwandeln sich am Wochenende bayerische Büroangestellte, Hausfrauen und Pensionäre in Büffeljäger, Squaws und Lakota-Krieger - und ihnen tun es bundesweit zwischen 3000 und 5000 Menschen gleich, wie der Western Bund als Dachverband schätzt.

Der Cowboy-Club München im Internet: