Coronavirus-Ausbreitung Schulen dicht, Heimbesuche eingeschränkt: Was bedeutet das für Sie?

Wegen des Corona-Virus bleiben Schulen, Kindergärten und Krippen bis zum 19. April geschlossen. Ministerpräsident Markus Söder hat im Zuge der Corona-Krise entsprechende Anordnungen erlassen. Was hat das für Folgen?

Von kommenden Montag an bleiben die Schulen in Bayern geschlossen, gleiches gilt für Kindertagesstätten: "Das Ganze gilt jetzt vorläufig bis Ende der Osterferien", sagte Ministerpräsident Söder.

Zum Schutz der älteren Menschen werden die Besuchsrechte in Pflegeheimen, Krankenstationen oder ähnlichen stationären Einrichtungen mit hohem Anteil an Risikogruppen "massiv" eingeschränkt.

Außerdem reduzierte der Ministerpräsident weiter die Teilnehmerzahl, die aus Sicht der Staatsregierung derzeit bei Veranstaltungen angemessen sei: "Alles, was über 100 ist, ist jetzt in den nächsten Wochen nicht zu machen", sagte Söder zu den weiteren Maßnahmen. Gastronomiebetriebe, Bars oder Restaurants bleiben weiterhin geöffnet.

Wie verändert das Coronavirus Ihren Alltag?

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha hat gefragt: Welche Konsequenzen haben die Maßnahmen gegen das Coronavirus für Ihr Leben? Wie stellen Sie sich auf den veränderten Alltag ein? Was ist Ihnen jetzt besonders wichtig?

Zu Gast bei Moderator bei Achim Bogdahn war Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Außerdem im Studio war Georg Falterbaum, Diözesan-Caritasdirektor in München-Freising. Er ist zuständig für die sozialen Einrichtungen, wie Pflege- und Altenheime, die die Caritas betreut.

