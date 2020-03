Corona-Virus Auswirkungen auf die Weltwirtschaft

Halb China ist momentan lahmgelegt, viele Betriebe stehen still oder arbeiten nur mit angezogener Handbremse, weil es auch am Personal fehlt, merkt man da schon, dass weniger Waren aus China nach Europa kommen? Wir fragen Ralf Nagel, den Geschäftsführer vom Verband Deutscher Reeder.

Dieser Virus ist für die Handelsschifffahrt eine enorme Belastung und schlägt im Container-Bereich heftig zu. Als Beispiel: Bei der für uns wichtigen Asien-Nordeuropa-Verbindung sind die Container-Transporte deutlich reduziert im Februar und Anfang März, um 400.000 Container weniger. Experten rechnen insgesamt für die chinesischen Häfen mit sechs Millionen weniger Containern. Das ist schon ein enormer Einschnitt.

Woran liegt es genau?

Die Schnittstelle Hafen ist der neuralgische Punkt. Wie mir unsere Unternehmen berichten, kommt man in die Häfen, aber die Container werden nicht zügig abgefertigt. Und die Container, die man braucht, um neue Ware zu verladen, da klemmt es auch. Schiffe müssen außerdem regelmäßig zum TüV, der ist völlig durcheinandergeraten, weil der Großteil dieses Geschäfts auch in Asien, Korea und China läuft. Zusätzlich haben wir ja gerade zum 1. Januar eine Umstellung gehabt niedrigschwefeligen Treibstoff auf, was bedeutet, dass die, die weiter den hochschwefeligen fahren, Schwefel-Filteranlagen einbauen müssen. Viele Unternehmen sind das angegangen, und jetzt kommen diese Filteranlagen in den chinesischen Werften nicht rechtzeitig rein in die Schiffe.

Was gibt es noch für Probleme?

Containerschiff

Einen Engpass gibt es bei Leer- oder Kühl-Containern. Es kommt hinzu, dass wir ja auch unsere Besatzungen in Abständen auswechseln. Das klemmt im Moment auch, sodass wir auch großen Aufwand betreiben, auch aus Fürsorge für unsere Seeleute, was die Versorgung angeht, mit Proviant, was den Schutz vor Infektionen angeht, und vieles andere mehr. Also insgesamt, ähnlich wie für andere Wirtschaftsbereiche, eine große Betroffenheit. Die Bundesregierung hat gestern signalisiert, dass sie die Probleme sieht und helfen will. Es gibt gute Gründe, warum die Bundesregierung - wie im übrigen alle anderen Regierungen, auch die chinesische - darüber nachdenken, wie sie diese negativen Folgen dieses Virus ausgleichen können, zumindest teilweise. Das Allerwichtigste, und das ist die Unsicherheit, die nach wie vor besteht: Wann hat man diesen Virus soweit im Griff, dass die Infektionszahlen zurückgehen und das Geschäft wieder in Gang kommt.

Fürchten Sie, dass jetzt einige wieder auf die Produktion in Europa setzen könnten, um weniger krisenanfällig und chinaabhängig zu sein?

Wir können das nicht sehen. Unsere Schiffe fahren auch zwischen Indien und Afrika oder zwischen Argentinien und Indien. Insofern hängen wir jetzt, was die Schifffahrt angeht, natürlich stark am China-Geschäft. Aber wir sind es gewohnt, dass sich die Handelsrouten auch immer wieder verändern und da unsere Schiffe relativ selten in europäischen Gewässern fahren, sondern ganz viel global, können wir uns an solche Veränderungen anpassen. Aber wie gesagt, wir sehen die im Moment noch nicht, zumindest als breite Tendenz, zurück nach Deutschland zu holen.