Corona-Verlierer Wie geht's weiter mit den Minijobs?

Eine Auswirkung der Coronapandemie: Die Zahl der Minijobber war Ende Juni 2020 um 850.000 oder zwölf Prozent geringer als ein Jahr davor - das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ermittelt.

Minijob Die Definition der Bundesagentur für Arbeit: "Minijobs sind geringfügige Beschäftigungen mit höchstens 450 Euro monatlichem Arbeitsentgelt oder einem Arbeitseinsatz von maximal 70 Tagen pro Kalenderjahr. Durch fehlende Beiträge zu den Sozialversicherungen sichern Minijobs sozial nicht ab."

In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Beschäftigen in Minijobs noch zugenommen. Die Zahl der Minijobs sei von 2003 bis 2019 um 43 Prozent auf 7,6 Millionen gestiegen, rechnet das DIW vor. In Krisenzeiten wie diesen verlieren viele den Job schnell wieder - und werden zu Verlierern der coronabedingten Rezession - ohne Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Die Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie beträfe vor allem Branchen mit vielen Minijobs, wie Gastronomie und Veranstaltungsorganisation, so das DIW. "Nötig sind Anreize, mehr Minijobs in sozialversicherungspflichtige und somit besser abgesicherte Jobs umzuwandeln", fordert einer der Autoren der DIW-Studie. Denkbar sei beispielsweise, die Minijobschwelle von derzeit 450 auf 300 Euro pro Monat abzusenken.

Würde das dazu führen, dass mehr Minijobs in besser abgesicherte, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze umgewandelt werden? Was meinen Sie? Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha hat gefragt:Welche Erfahrungen haben Sie mit Minijobs gemacht - als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber? Was hilft während der Coronapandemie, damit die Beschäftigen weniger unter der Krise zu leiden haben?

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger war Dr. Yvonne Lott vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Außerdem kam Franz Xaver Peteranderl zu Wort. Er ist Präsident des Bayerischen Handwerkstages.

