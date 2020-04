Buch "Das Glück des Gehens" Spazieren gehen in Zeiten von Corona

Wenn Shane O'Mara in diesen Tage mit Frau und Tochter in Dublin spazieren geht, fühlt es sich anders an, als sonst. Zu den anderen Spaziergängern muss er zwei Meter Abstand halten. Aber immerhin: Trotz Coronavirus ist es in Irland noch erlaubt, draußen frische Luft zu schnappen. Eine Ausgangssperre gibt es nicht. In anderen Ländern und Regionen, wie etwa Italien oder Russland, müssen Menschen aktuell ganz zuhause bleiben. Shane O'Mara macht dabei dennoch positive Erfahrungen:

"Das ist schon etwas komisch, wenn man dann draußen einen Bogen um eine andere Person macht. Aber seltsamerweise sind die Menschen, die man beim Spazierengehen trifft, jetzt freundlicher. Wir lächeln uns alle an und versichern uns, dass wir nicht rücksichtslos miteinander umgehen." Shane O'Mara

Hier zeigt sich, was der Neurowissenschaftler Shane O'Mara in seinem geistreichen und inspirierenden Buch „Das Glück des Gehens“ hervorhebt: die soziale Seite des Gehens. Die hat ihren Ursprung in der Entwicklungsgeschichte des Menschen:

"Wir haben Afrika in Familienverbänden, in kleinen Stammesverbänden, verlassen. So haben wir die Welt erobert. Nicht als Einzelgänger mit einem Speer in der Hand, sondern in Gruppen. Wir sind also aufeinander eingestellt, wenn wir uns gehend fortbewegen." Shane O'Mara

Das wiederum erklärt folgende wissenschaftliche Erkenntnis: Menschen fühlen sich an fußgängerfreundlichen Orten besonders wohl. Also dort, wo weniger Menschen Auto fahren und sie so besser miteinander in Kontakt kommen.

Gehen ist auch gut für die Gesundheit. Das ist unter anderem deswgeen so, weil die, für das Immunsystem so wichtigen weißen Blutkörperchen auf diese Weise besser durch den Körper transportiert werden. Gehen fördert außerdem die Kreativität, schreibt O'Mara. Geistesblitze kommen einem auch deshalb eher beim Gehen, weil dabei das Gehirn bewegt und angeregt wird. In seinem Buch beschreibt er folgendes Szenario:

"Der irische Mathematiker Rowan Hamilton hat die Theorie der 'Quaternionen' entwickelt. Viele Jahre hat er darüber nachgegrübelt. Der entscheidende Gedankenblitz kam ihm dann während eines Spaziergangs im Norden Dublins zum Trinity College. Er hatte weder Stift noch Papier dabei, aber ein Tabakmesser, weil er Pfeife rauchte. Um die mathematische Gleichung nicht zu vergessen, hat er sie mit dem Messer in den Stein einer Brücke geritzt. Er hat diesen Aha-Moment mit den wunderbaren Worten beschrieben: 'Ein Stromkreis schien sich zu schließen und ein Blitz hindurchzuschießen.' Und da hatte er es!" Shane O'Mara

Nur warum sind bei den vielen Vorzügen des Gehens dann nicht alle Menschen so begeisterte Spaziergänger wie Shane O'Mara? Das erklärt er evolutionsbiologisch: Wir müssen im Gegensatz zu unseren Vorfahren, den Jägern, nicht mehr große Strecken zurücklegen, um an Nahrung zu gelangen. Die Pizza liegt griffbereit im Tiefkühlfach. Und der Fernsehsessel ist allzu bequem.

"Ich bringe oft Menschen zum Lächeln, indem ich ihnen folgende Frage stelle: 'Von uns gibt es sieben oder acht Milliarden auf diesem Planeten. Und wie viele Stühle gibt es?' Gibt es vielleicht zehn Stühle pro Person? Ich bin mir sicher, dass, wenn ich die Stühle in meinem Haus zählte, ich mich für das Ergebnis etwas schämen würde. Vielleicht gibt es auf der Welt 50 Milliarden Stühle. Anders gesagt: Wir sitzen also gerne." Shane O'Mara

Bleibt eine Frage: Veranlasst die Coronakrise mit Quarantäne und Ausgangssperren nicht vielleicht doch den Menschen dazu, dem Gehen wieder die Wertschätzung entgegenzubringen, die es Shane O'Mara zufolge verdient?

"Ganz sicher. Wenn wir zuhause eingeschlossen sind, zahlen wir für die fehlende Bewegung einen Preis. Mein Rat ist: Wenn wir im Haus festsitzen, suchen wir uns doch einen Ort, an dem wir beim Telefonieren auf- und abgehen! Das kann zum Beispiel ein Flur sein oder die Diagonale eines Raums. Und wenn es nur zwei oder drei Meter sind, bewegen Sie sich!" Shane O'Mara

Bei seiner eigenen Tochter muss Shane O'Mara allerdings noch Überzeugungsarbeit leisten. Direkt vor dem Familienspaziergang in Dublin versucht er, sie mit diesen Worten zu motivieren:

"Du behauptest ja nur, dass du nicht gerne spazieren gehst. Aber wir wissen, dass du es in Wirklichkeit magst." Shane O'Mara

Das Buch „Das Glück des Gehens. Was die Wissenschaft darüber weiß und warum es uns so gut tut“ wurde von Hainer Kober aus dem Englischen übersetzt und ist im Rowohlt-Verlag erschienen.