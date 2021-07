Interview mit Ethiker Peter Dabrock Warum die Gesellschaft sich mit den Kindern solidarisieren muss

Abstand halten, Masken tragen, Auflagen im Restaurant oder beim Kinobesuch. Klar, wer würde sich nicht über die Aufhebung all der Maßnahmen freuen, wenn dann wieder zur alten Normalität zurückgekehrt werden kann. Außenminister Heiko Maas hoffte auf genau diese Zustimmung, als er kürzlich forderte, im August die Corona-Maßnahmen zu beenden. Seine Begründung: Alle hätten bis dahin ein sogenanntes Impfangebot erhalten. Wirklich alle? Nein, denn nicht alle können sich tatsächlich impfen lassen. Sei es aus medizinischen Gründen oder eben weil sie Kinder sind. Der Theologe und Ethiker Peter Dabrock ist ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrats und warnt im Interview mit der radioWelt davor, diese große Gruppe einfach zu vergessen.

radioWelt: Im August können alle geimpft sein und dann also weg mit den Corona-Beschränkungen? Wir wissen, dass sie damit nicht einverstanden sind, Herr Dabrock, wie sehr haben Sie sich denn über Herrn Maas geärgert?

Prof. Dabrock: Ich habe mich über Herrn Maas sehr geärgert. Ich war fassungslos. Ich brauchte keinen Kaffee am Dienstagmorgen, als er das gesagt hat, weil das Adrenalin so hochgeschossen ist. Ich verstehe einfach nicht, wie man eine Aussage tätigen kann und sagen kann, wir haben für alle Menschen ein Impfangebot und vergisst schlicht und einfach zehn Millionen Menschen, die nicht geimpft werden können und das ein solches Wort einem der führenden Politiker dieses Landes so über die Lippen kommt. Und der führende Ärztevertreter hatte das ja auch ähnlich gesagt. Das macht mich einfach fassungslos und zeigt, dass wir in unserer Gesellschaft offensichtlich Kinder und Jugendliche, generell die junge Generation überhaupt nicht auf dem Plan haben. Das muss sich endlich dringend ändern. Es muss oberstes Ziel für die ganze Gesellschaft sein. Es darf auf gar keinen Fall im neuen Schuljahr wieder so passieren, dass es keinen Präsenzunterricht gibt. Es darf nicht noch einmal ein zweites Katastrophen Schuljahr geben.

radioWelt: Ist es an der Zeit, dass sich die Ministerpräsidenten, also diese mächtigste Runde in Pandemiezeiten, mal ausschließlich mit den Kindern in dieser Pandemie-Zeit widmen?

Prof. Dabrock: Es ist sehr irritierend, dass es das bisher noch überhaupt nicht in dieser Art gegeben hat. Jetzt muss es das oberste Ziel sein, dass die Kinder und Jugendlichen endlich auch wieder zur Normalität zurückkommen können, dass sie ihrem Menschenrecht auf Bildung nachkommen können. Und da erwarte ich, das ist meine Forderung, dass trotz Wahlkampf, dass trotz Sommerpause, die Politik erkennt, dass sie ihre Hausaufgaben bisher nicht gemacht hat. Es ist nichts vorbereitet für das neue Schuljahr, beispielsweise das leidige Thema Luftfilter. Das sieht ja noch immer desaströs aus. Dass wir dann wirklich sagen, wir müssen uns jetzt trotz allem zusammensetzen, auch mit den Kommunen zusammensetzen und bitte nicht wieder den schwarzen Peter weiter reichen, wie es derzeit der Fall ist. Die Bundeskanzlerin gibt es an die Länder, die Länder gibt es an die Kommunen. Die Kommunen sagen wir sind nicht unterstützt. Und wer leidet am Ende? Es sind die Kinder und das darf nicht noch mal passieren. Kinder können zwar selber nicht wählen, aber sie haben Eltern, sie haben Verwandte, sie haben Großeltern, Freunde. Und wenn Ende September klar ist, dass nichts getan wurde, wird es eine ganz erhebliche Quittung geben.

radioWelt: Herr Dabrock, für unter Zwölfjährige gibt es ja bekanntlich noch gar keinen empfohlenen Impfstoff. Das heißt, die unter Zwölfjährigen können sich auch durch die Impfung noch nicht selber schützen. Das heißt, sie plädieren dafür, dass aus Solidarität mit den Kleinen Maskentragen und Distanzgebot beibehalten wird?

Prof. Dabrock: Richtig. Es müsste eigentlich klar sein, dass wir als Gesellschaft die Kinder und Jugendlichen schützen müssen, ihnen ein normales Leben geben. Wir müssten eigentlich Maskentragen, auf denen draufsteht: Für die Kinder. Aus Solidarität, für die junge Generation. Denn klar ist, sie können sich nicht selber schützen. Was ist also das wirksamste Mittel? Das wirksamste Mittel ist, dass sich möglichst alle, die es können, impfen lassen. Wenn die vierte Welle droht, die Delta Variante um sich greift, müssten alle sagen, sei es nun freiwillig, oder durch eben die Ministerpräsidentenrunde festgelegt: Für den Schutz der Kinder tragen wir weiter Masken, insbesondere in engen Räumen. Wir halten die AHA-Regeln ein, wir tun jetzt etwas für die junge Generation. Statistisch gesehen leidet die am wenigsten unter der Krankheit, obwohl es natürlich auch da die Long-Covid-Fälle gibt, aber hat am meisten unter den Einschränkungen gelitten. Jetzt müssen wir als ältere Generation etwas zurückgeben und zwar nicht nur um der Zukunft unserer selbst willen, sondern für die Gegenwart der Kinder.

radioWelt: Herr Dabrock, vieles ist ja schon gelockert worden, und vieles ist wieder möglich. Am Ende dieser dritten Corona-Welle würden Sie denn sagen, dass die Einschränkungen der Freiheit inzwischen so geringfügig geworden sind, dass man sie ruhig noch eine Weile beibehalten kann?