Wenn die Auslandsreise wegen Corona entfällt Kurzurlaub in Mittelfranken

Steppenhafte Landschaft im Tennenloher Forst

Flora und Fauna locken gleichermaßen in den Erlanger Osten. Im Tennenloher Forst grasen auf einer riesigen steppenähnlichen Wiesen- und Baumlandschaft die Urwild-Pferde, sogenannte Przewalski-Wildpferde. Wer eine kleine Anhöhe nach dem Pferdegehege erklimmt, bekommt einen Panorama-Blick von Erlangen bis nach Nürnberg. Kleiner Tipp: mobile Hängematte mitnehmen und dort zwischen die Bäume spannen. So kann man Seele und Körper in einer Umgebung baumeln lassen, die einen an die Tundra denken lässt.

Industriekultur in Nürnberg Laufamholz

Nürnbergers Industriekultur wird auf dem Industriegut Hammer in Nürnberg Laufamholz erlebbar. Von 1492 bis zum zweiten Weltkrieg wurden auf dem Fabrikgelände vor allem Messingfolien produziert, die sogar Tempeldächer im fernen Indien schmückten. Noch im 19. Jahrhundert wohnten 140 Menschen in der Industriesiedlung, vor allem Arbeiter mit ihren Familien. Es war die größte Fabrik in und um Nürnberg. Toll erfahrbar ist das Gelände auch mit dem Rad - ein Industriestandort mit Geschichte, erläutert durch verschiedene Schautafeln. Führungen werden demnächst wieder angeboten.

Outdoor-Bouldern am Nürnberger Schmausenbuck

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Nürnberger Tiergarten lassen sich im schönen Reichswald schnell einige Kilos verbrennen. Die original Sandsteinfelsen am Schmausenbuck bieten sich gerade zu an für ein paar schöne Boulder-Stunden. Auch Anfänger werden hier schnell Erfolge feiern. Wer weich fallen will, sollte am besten eine alte Matratze oder ähnliches mitbringen. Kletterschuhe und genügend halt gebende Chalk erleichtern das Erklimmen der malerischen Felsen.