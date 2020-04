Umwelt und Klima Die positiven Nebenwirkungen der Corona-Krise

Die Natur holt sich ihren Lebensraum zurück

Vogelnest im Fahrradkorb: Seit Wochen ist die KU Eichstätt-Ingolstadt fast menschenleer – und die Natur erobert sich den Campus zurück.

In den sonst so hektischen Metropolen Europas ist durch den Shutdown Ruhe in den Stadtzentren eingekehrt. Das haben auch die Tiere bemerkt und erobern sich jetzt den städtischen Lebensraum. In Spaniens Hauptstadt Madrid tummeln sich Wildschweine und die jetzt klaren Kanäle Venedigs locken Fische zurück in die Lagunenstadt. In Deutschland finden Vögel wieder mehr Brutplätze für sich. Solang die Krise andauert und sie ungestört bleiben können, haben sie möglicherweise auch mehr Bruterfolg.

Bessere Luft zum Atmen

Verlassen und Leer - aber dafür sauberere Luft? Untersuchungen deuten an, dass die Corona-Maßnahmen einen positiven Effekt auf die Luft haben.

Weniger Straßen- und Reiseverkehr, sowie weniger Abgase der Industrie wirken sich positiv auf die Luftqualität aus: In China ist die Feinstaub-Belastung nach offiziellen Angaben so niedrig, wie zuletzt im Jahr 2014. Die Stickstoffdioxid-Konzentration sei zwischen zehn bis dreißig Prozent niedriger, als in den Jahren zuvor. Auch Untersuchungen in Regensburg haben gezeigt, dass die Messwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen am 20. März 2020 im Durchschnitt etwas niedriger sind, als im vergangenen Jahr. Das Landesamt für Umwelt hält es aber noch für verfrüht, die gesunkenen Werte auf die Ausgangsbeschränkungen zurückzuführen. Wir warten ab.

Einsparung von Millionen Tonnen CO2 möglich

Die Denkfabrik "Agora Energiewende" hat in einer neuen Studie errechnet, dass Deutschland sein Klimaziel 2020 erreichen wird, nämlich 40 Prozent weniger CO2 auszustoßen als 1990. Der Grund: Durch die Schließung vieler Produktionsanlagen wird viel weniger Strom verbraucht. Außerdem trägt der reduzierte Straßenverkehr zu einer Senkung des CO2-Ausstoßes bei. 30 bis 100 Millionen Tonnen CO2 könnten so eingespart werden, prognostiziert die Untersuchung.

Die Erde kommt zur Ruhe

Seismograph der Erdbebenwarte in Bergisch-Gladbach zeichnet Ausschläge auf

Unter anderem durch Verkehr und Bohrungen gibt es kleine Erschütterungen in der Erdkruste. Dieses vom Menschen verursachte Rauschen wird von Seismometern als Störgeräusch wahrgenommen. Seismologen konnten nun nachweisen, dass die Störgeräusche in vielen Regionen abgenommen haben. Ein Effekt, der normalerweise nur in besonders ruhigen Zeiten, wie den Weihnachtsfeiertagen eintritt. Für Seismologen bietet die aktuelle Entwicklung neue Möglichkeiten, da nun Daten gesammelt werden können, die sonst durch die Störgeräusche untergehen würden.