Corona-Kehrtwende Verstehen Sie die Regierung?

Die Ruhetage an Ostern soll es nun doch nicht geben. Nach der Kritik an den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern hat sich Kanzlerin Merkel kurzfristig erneut mit den Regierungschefs der Länder beraten. Für die Fehlentscheidung übernehme sie die Verantwortung, heißt es. Was denken Sie darüber? Mitdiskutieren im Tagesgespräch: 0800/94 95 95 5.