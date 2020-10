Testperson für einen Corona-Impfstoff Was hinter den Kulissen einer Impfstoffstudie passiert

Das Mainzer Unternehmen Biontech war das erste deutsche Unternehmen, das die Genehmigung für eine klinische Studie zu einem Corona-Impfstoff-Kandidaten bekommen hat. Nun ist die Firma einen weiteren wichtigen Schritt in dem aufwändigen Prozess gegangen: Der Corona-Impfstoffkandidat geht in den Zulassungsprozess. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA werde nun den Wirkstoff BNT162b2 prüfen, teilten Biontech und das Pharma-Unternehmen Pfizer mit. Derzeit wird der Impfstoff bereits in einer klinischen Studie der Phase II/III getestet. In dieser Phase wird die Wirksamkeit weiter geprüft und die passende Dosierung ermittelt. Einer der Probanden ist der Journalist Joe aus Hessen. Im Podcast Tagesticket haben wir mit ihm über seine Teilnahme an der Studie gesprochen.

Gestern haben Sie die erste Spritze bekommen, wie geht es Ihnen heute?

Dafür, dass ich nur fünf Stunden geschlafen habe, was nicht anders ging, weil ich dann noch mal hin musste, geht es mir heute gut. Ich habe ein bisschen Druck am Oberarm, so wie man es nach einer Impfung oft hat, so ein bisschen wie bei Muskelkater. Aber sonst spüre ich gar nichts.

Wie ist denn dieser Impfstofftest überhaupt abgelaufen?

Schon ein paar Tage vorher geht man zu einer Voruntersuchung und macht einen ausführlichen Check vom ganzen Körper inklusive großer Befragung über Erkrankungen der Vorfahren und dergleichen. Auch ein großes Blutbild wird gemacht. Man muss wirklich fit und gesund sein. Und wenn das so ist, dann gibt es ein paar Tage später nach ausführlicher Info die Impfung. Hinterher ist großer Bohei: Eine Stunde später Werte nochmal checken, drei Stunden später, sechs Stunden später nochmal, und am nächsten Morgen nochmal alles durchchecken. Und dann wird das sukzessive weniger. Jetzt ruft mich morgen nochmal jemand an, dann muss ich am Montag nochmal vor Ort sein, eine Woche später nochmal. Dann kommt die zweite Impfdosis in drei Wochen. Danach werden die Abstände der Untersuchungen größer. Ich führe aber die ganze Zeit eine Art Tagebuch. Immer wieder schreibe ich auf, wie es mir geht, welche Temperatur ich habe, ein ganzes Jahr lang. Und nach einem Jahr ist dann medizinisch alles vorbei und die Studie offiziell beendet.

Man weiß nicht genau, was da passiert bei so einem Test. Hatten Sie nicht auch Sorge vor den Risiken?

Naja, Sorge nicht. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Respekt hatte ich natürlich schon. Und man bekommt mit dem Vertrag, den man unterschreibt, auch so ein paar Infos darüber, wie Leute auf bisherige verwandte Impfstoffe reagiert haben. Und das sah alles sehr harmlos aus. Das hat mich ein bisschen entspannt, ehrlich gesagt, das sah alles nach Grippesymptomen oder Kopfschmerz aus, wenn überhaupt. Klar, das waren nur verwandte Impfstoffe und nicht genau der, den ich bekommen habe. Aber der Arzt sagte vorab, das Schlimmste, was er jetzt erwarten würde oder was er je gesehen hat, ist, dass jemand einen allergischen Schock bekommt. Und dann ist aber auch ein Arzt dabei, und hat ein Mittel dagegen bei der Hand. Und ich dachte irgendwie: Naja, ich fahre auch manchmal auf der Autobahn mit 200, das ist auch gefährlich. Meistens mache ich gefährliche Sachen, die wenig Sinn ergeben. Und diesmal ist es ja anders, es ist ein geradezu pathetischer Nutzen dahinter: die Welt retten! Das finde ich schon ganz reizend.

Ist das der Grund, warum Sie da mitmachen? Oder kriegt man dann auch Geld am Ende?

Man kriegt am Ende Geld, und die meisten Leute, die bei Impfstoffstudien mitmachen, machen das auch wegen des Geldes. Meistens sind das Leute, die ganz gebrochene Biografien haben, oder Leute, die wegen Corona jetzt nichts zu arbeiten haben oder die das jedes Jahr machen. Ich mache das ehrlich gesagt nicht wegen des Geldes. Man kriegt am Ende nach einem Jahr ungefähr 1900 Euro plus Fahrtkosten. Das ist natürlich viel Geld. Aber ich habe einen gut bezahlten Job. Das ist für mich nicht so viel Geld, als dass ich dafür ein großes Risiko eingehen würde. Der wirkliche Anreiz war eigentlich die Neugier, wie das läuft. Also irgendwie hat es mich gepackt, das mitzuerleben. Ich bin einfach sehr wissenschaftsverliebt.

Wie kann ich mir den Ablauf von so einer Impfstudie denn konkret vorstellen? Stehen da mehrere Ärzte um Sie herum und beobachten, was passiert?

Manchmal habe ich mich an solche Experimente im Chemieunterricht in der Schule erinnert gefühlt. Wenn einer Protokoll führen muss und der andere macht die Messungen und der Dritte sagt die Uhrzeit an, weil das alles sehr, sehr minutengenau passiert, sodass hinterher alles genauestens dokumentiert ist. Wann kam welcher Impfstoff, wann war der Blutdruck wie hoch – also selbst die Blutdruckmessgeräte werden zu bestimmten Zeiten eingeschaltet. Es ist sehr exakt durchchoreografiert. Die Tests finden bei Biontech statt, aber es sieht letztlich aus wie in einem Krankenhaus: Ein großer Raum, in dem mehrere Betten stehen, an denen man quasi rotierend verschiedene Sachen macht. Danach geht man wieder raus in den Garten für eine Stunde. Und dann kommt man wieder. Die wirklich unangenehmen Sachen darf man natürlich privat machen, Urin abgeben oder so. Aber ansonsten ist alles recht zugänglich und offen. Und ehrlich gesagt würde man auch mitkriegen, wenn ein anderer umkippt zum Beispiel. Man kriegt auch die Leute mit, die schon das zweite Mal da sind oder Leute die eine andere Dosis bekommen. Es wird ja speziell erforscht, welche Dosis hilft und wie schlimm bei welcher Dosis die Nebenwirkungen sind. So kann man sich mit den anderen Leuten drüber austauschen.

Sind Sie dann nach diesem Test immun gegen Corona?

Das hoffe ich natürlich. Aber ich darf mich leider nicht darauf verlassen. Und ich darf mich auch nicht so verhalten. Der Arzt hat bei der Infoveranstaltung gleich am Anfang gesagt: Sie werden von dieser Behandlung keinen medizinischen Vorteil haben. Gehen Sie davon aus, dass sie außer einem gründlichen Check nichts davon haben. Natürlich könnte es sein, dass die Dosis, die ich bekomme, nicht ausreichend stark immunisiert. Das kann ja keiner vorhersagen. Niemand weiß, ob die Antikörper bleiben. Niemand weiß, ob sie bei allen Arten von Coronaviren funktionieren, die da im Umlauf sind. Ich gehe also davon aus, dass ich es trotzdem noch kriegen kann. Aber wenn ich es dem Virus ein bisschen schwerer mache, mich zu besiegen, dann ist das doch auch schon schön.