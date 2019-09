Comic-Favorit "Das Goldene Zeitalter" von Moreil und Pedrosa

"Sind wir Menschen wirklich in der Lage, uns zu emanzipieren? Dürfen wir noch Hoffnung haben? Die Geschichte, von der unser Buch 'Das Goldene Zeitalter' erzählt, ist so gestaltet, dass es immer wieder Momente gibt, in denen alle Hoffnung verloren scheint. Auf den Aufstieg folgt der Fall. Also: Ist es möglich, die Hoffnung auf eine Emanzipation des Menschen zu bewahren? Und wie kann man sich diese Hoffnung bewahren, allen historischen Erfahrungen zum Trotz?"