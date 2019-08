Bayern 2 präsentiert Claudia Koreck bei der BR Radltour

In Bayern aufgewachsen, liebt es Claudia Koreck, die Welt zu bereisen und von dort (vor allem aus Hawaii) neue musikalische Ideen mitzubringen. Die Songs, die dabei entstehen, sind meist in ihrer Heimatsprache Bairisch. Die Traunsteinerin ist mittlerweile über die Grenzen des Freistaats hinaus bekannt und wurde u.a. sogar von den Eagles als Support-Act für ihre Tour ausgesucht. Claudia Koreck macht die Bühne durch ihre sympathische und authentische Art zum Wohnzimmer – und Bad Füssing ist herzlich eingeladen.

Claudia Koreck spielt am 3. August ab 21 Uhr in Bad Füssing am Sportplatz an der Inntalstraße. Der Eintritt ist frei.

Hier geht es ab Samstag, 21 Uhr zum Livestream.