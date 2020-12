Engel, Kugeln, Zuckerzeug Christbaumschmuck einst und jetzt – Sammler erzählen

"Auch heute bieten ja manche Bäckereien in München und auch im Oberland noch die bekannten Springerle an - die aus feinen Holzmodeln ausgedrückten Eier-Zucker-Plätzchen. Die werden dann häufig, damit man die Muster besser erkennt, auch noch mit Speisefarbe fein bemalt. Und die waren natürlich immer schon dafür gedacht, im Anschluss gegessen zu werden, wenn der Baum geplündert werden durfte - wie das früher oft genannt wurde. Und dann gab es noch etwas ganz elaboriertes, nämlich aus Messing oder Silber geflochtene Körbchen mit einem Henkel, den man über die Zweige streifen konnte. Und da hat gerade mal eine Praline reingepasst."

Der geschmückte Weihnachtsbaum wurde immer beliebter

Im 19. und 20. Jahrhundert wurde der Weihnachtsbaum dann in Deutschland zu dem Attribut des familiären Schenk-Festes. Parallel dazu entstand eine bunte Vielfalt an speziellem Christbaumschmuck: kunstvoll geblasene Glaskugeln und -zapfen, kleine Wachsfigürchen, Anhänger aus Zinn, glitzernde Streifen aus Flittergold und Lametta oder phantasievolle Gebilde aus Glasröhrchen und -perlen.



Und dann gibt es noch den „Berchtesgadener Christbaum“, der mit traditionellen Holzwaren en miniature behängt wird - und der erst in den 1970er Jahren so richtig in Mode kam.