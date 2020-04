Freibadstart verschoben Wie die Freibäder trotz Corona öffnen könnten

Traditionell startet im Mai die Freibadsaion. Doch niemand weiß, wann und ob die Freibäder in diesem Jahr überhaupt öffnen werden. Es gibt aber auch Gründe, die dafür sprechen.

Die Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung verbietet es, dass die Freibäder am 1. Mai öffnen. Die Gefahr, sich beim Schwimmen mit dem Coronavirus anzustecken, wird derzeit als zu hoch eingestuft. Das stellt die Betreiber, insbesondere die Kommunen, vor große Herausforderungen. Mit Alternativkonzepten versuchen sie ihre Chancen zu erhöhen, dass sie doch noch ihre Freibäder öffnen dürfen.

Übertragung im Freibad genauso hoch

Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass das Ansteckungsrisiko in Schwimmbäder gleich hoch ist verglichen mit anderen öffentlichen Orten. In einer Stellungnahme heißt es, dass nach derzeitigem Stand "vor allem über den direkten Kontakt zwischen Personen oder kontaminierte Flächen" die Ansteckung mit dem Coronavirus erfolgt.

Wasser selbst ist sicher

Die Übertragung des Coronavirus über das Wasser im Becken hingegen hält das Umweltbundesamt für unwahrscheinlich, denn durch die Aufbereitung und Desinfektion des Wassers sind die Badenden gut gegen alle Viren geschützt. Beim Schwimmen mit Sicherheitsabstand wären wir also sicher.

Kommunen vor finanziellen Problemen

Rund 100.000 Badegäste kommen in der Saison ins Trostberger Freibad. Wenn die alle wegfallen, macht die Stadt einen Verlust von rund 180.000 Euro, schätzt der Geschäftsführer Stadtwerke Trostberg Stefan Bratzdrum. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Freilassing: Vor zehn Jahren renovierte die Stadt das Freibad, "eines der größten in ganz Oberbayern", berichtet Bürgermeister Josef Flatscher. Umso mehr bedauert er nun, dass das Freibad vorerst geschlossen bleiben muss.

"Wir haben ein Freibad, das wir vor zehn Jahren saniert haben und auf dem neuesten Stand haben und das ist mit Sicherheit eines der größten in ganz Oberbayern, was die Fläche betrifft." Josef Flatscher, Bürgermeister Freilassing

Freibäder bereiten sich dennoch vor

Das Trostberger Freibad wird trotz der Schließung derzeit auf Vordermann gebracht. Die Mitarbeitenden reinigen die Beckenwände, pfegen die Grünanalgen und werden danach auch Wasser in die Becken einlassen und es leicht aufheizen. Innerhalb von einer Woche könnte das Freibad aufmachen - sofern Bund und Länder grünes Licht für die Bäder geben.

"Derzeit sind wir dabei, die Becken zu reinigen und mit Wasser zu befüllen, auch leicht aufzuheizen, die Grünanlagepflege durchzuführen, die technischen Einrichtungen zu überprüfen. Ich denke, wenn das Signal kommt, dass wir öffnen dürfen, bräuchten wir circa eine Woche Vorlaufzeit." Stefan Bratzdrum, Geschäftsführer Stadtwerke Trostberg

Pandemieplan liegt vor

Viele Freibäder hoffen auf einen Alternativbetrieb. Die Deutsche Gesellschaft für das Badwesen (DGfdB) hat im Blick darauf einen Pandemieplan erstellt. Der hält Vorschläge bereit, wie unter strengen Zulassungsbeschränkungen dennoch Menschen die Freibäder nutzen könnten: Die Besucherzahl müsste stark reduziert werden und Verhaltensregeln eingehalten werden, insbesondere auch in den Duschen und Toiletten.

"Da unser Freibad relativ parkähnlich gestaltet ist, hätte man auch da Möglichkeiten, dass man das ein bisschen variiert und zumindest einem Teil der Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gibt, sich auch da entsprechend aufzuhalten." Karl Schleid, Bürgermeister Trostberg

Ausweichen auf Seen und Flüsse kann gefährlich sein

Die Deutsche Gesellschaft für das Badwesen (DGfdB) und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) befürchten, dass bei Schließung der Freibäder viele auf Seen und Flüsse ausweichen. Das birgt das Risiko, dass mehr Menschen ertrinken. Denn die Lebensretter beaufsichtigen diese Orte größtenteils nicht, sondern werden erst dorthin gerufen, wenn ein Badeunfall bereits passiert ist.

Baden in Seen und Flüssen grundsätzlich erlaubt

Ebenso wie Spaziergehen, Joggen oder Radfahren ist auch Schwimmen in Seen und Flüssen grundsätzlich erlaubt. Mit Picknickdecke oder Schirm können wir es uns allerdings nicht am Ufer gemütlich machen. Denn die Devise heißt auch hier, nicht zu verweilen und Abstand zu halten. Das heißt: baden, abtrocknen und weiter.