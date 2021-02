Prävention und Therapie Chance auf Heilung von Krebs vs. Lebensverlängerung

Prävention durch Früherkennung und frühe Therapie!

Die Therapie

Zu den aktuellen Therapieoptionen zählen neben der Chirurgie, die Strahlentherapie, Chemotherapie, molekulare Therapie und Immuntherapie. Wenn die Erkrankung nur an einer oder wenigen Stellen nachweisbar ist, wird in der Regel versucht, mit Hilfe einer Operation und/oder Bestrahlung alle Tumormanifestationen zu entfernen. Wenn es wenige Metastasen gibt, kann es durchaus sein, dass man versucht, alle zu entfernen. Nachfolgend wird häufig eine sogenannte adjuvante Therapie angeschlossen, um das Risiko einer Metastasierung zu verringern. Diese adjuvante Therapie kann wiederum eine Bestrahlung, Chemotherapie, molekulare Therapie oder Immuntherapie darstellen. Auch sogenannte neoadjuvante Therapien können angewendet werden. Hierbei versucht man, vor der Operation den Tumor möglichst zu verkleinern, um den Operationserfolg und auch das weitere Metastasierungsrisiko zu verringern,

In der metastasierten Situation ist eine Heilung häufig nicht mehr möglich, obwohl hier in den letzten Jahren auch ein Paradigmenwechsel einzutreten scheint. Beim schwarzen Hautkrebs, dem malignen Melanom, haben sich die Therapiemöglichkeiten beispielsweise in den letzten Jahren deutlich - im Vergleich zu noch vor zehn Jahren - verbessert. Insgesamt überlebt jetzt ein großer Teil der Patienten über einen längeren Zeitraum nach Diagnosestellung der metastasierten Erkrankung und bei manchen Patienten gelingt es, dass die Tumorerkrankung auch im metastasierten Stadium ganz verschwindet. Hier hat man wirklich in den letzten Jahren große Erfolge erzielen können.