Bayern 2 präsentiert Calexico und Iron & Wine

Das kommt so schnell nicht wieder: Calexico und Iron & Wine stehen für einen Abend gemeinsam auf der Bühne. Mitte Juni wird ihr gemeinsames Album "Years To Burn" erscheinen. Joey Burns, Sam Bean und ihre Mitstreiter werden sicher für ein Konzerterlebnis sorgen, das in Erinnerung bleibt. Im November live in München.