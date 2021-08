Café Winklstüberl Vom Familienbetrieb zum Kultcafé

Am Anfang war das Dorfcafé: 1950 eröffnete das Winklstüberl in Fischbachau. Die Spezialität des Hauses: Bayrisch-Creme-Torte. Heute gehen hier bis zu 200 Torten täglich über die Theke. Eine Geschichte über den Wandel einer Kultkonditorei.

Mit ihren Augen und Ohren ist Annemie Fink überall, wenn sie auf der Terrasse im Café Winklstüberl in Fischbachau, im oberbayerischen Landkreis Miesbach, bedient. Fast alle Plätze sind belegt, auf den Tischen liegen große Tortenstücke. Dabei ist es erst kurz nach eins an einem Donnerstag. Bis heute Abend wird Kellnerin Annemie Fink fast durchgängig auf den Beinen sein, servieren, abkassieren. „Man muss einfach da sein, sonst verzettelt man sich oder man gibt zu viel raus oder sonst was. Das ist schon anstrengend. Aber es ist alles gewöhnungsbedürftig“, sagt die knapp 70-Jährige. Ihr blondes Haar ist an den Seiten geflochten. Schon als junges Mädchen hat Annemie hier im Café gearbeitet.

Ein kleines Café am Breitenstein

Es ist das Jahr 1950: Josef und Thekla Mairhofer eröffnen das Winklstüberl in Fischbachau, zwischen Irschenberg und Bayrischzell. Direkt gelegen am Breitenstein ist der Ausblick malerisch. Das Herz des Winklstüberls ist die Konditorei. Aber auch Schweinebraten, Schnitzel und Kässpätzle werden hier serviert. Für Wanderer in der Gegend wird das Winklstüberl schnell eine Institution, denn jeden Tag kann man hier einkehren und sich mit großen Tortenstücken stärken. Das zieht auch Touristen von außerhalb an. Knapp zehn Jahre nach Öffnung des Cafés sind die Winklstüberl-Torten in aller Munde. Der kleine Familienbetrieb muss expandieren, um der steigenden Zahl der Gäste gewachsen zu sein.

Das ist auch Annemie Fink noch in Erinnerung: „Auf der linken Seite der Terrasse hatten wir vorher gar nichts. Da kam ein Biergarten hin. Und hinterm Haus ist die 'Wiese Nord' entstanden, wie wir sie nennen. Mit nochmal 20 Tischen.“ Ansonsten sei alles wie immer, meint die Kellnerin, eben nur größer. Mittlerweile finden 450 Gäste hier Platz.

Torten mit Charakter

In der Backstube ist am Mittag ein wenig Ruhe eingekehrt – Zeit für Chefkonditor Zolan Fejes Früchte für die nächsten zwei Tage zu bestellen: eine Handvoll Bananen, drei Kisten Äpfel, ein Kilogramm Johannisbeeren. In dieser Jahreszeit besonders beliebt: Der Zwetschgendatschi. Dafür brauche es 300 Kilogramm Zwetschgen, meint Fejes. Um das alles zu fassen, musste sich die Backstube vor ein paar Jahren vergrößern. „Früher war es schon sehr eng. Jetzt haben wir rund 90 Quadratmeter und jeder Bäcker seinen eigenen Posten.“ Mittlerweile arbeiten hier zwei Konditorinnen, sieben Konditoren und ein Bäcker, der auf Hefeteig spezialisiert ist. Sie arbeiten in Schichten, damit pro Tag 200 Torten die Backstube verlassen können.

Das Markenzeichen der Winklstüberl-Torten: Ihre üppige Größe. Einfach mal kleinere Torten backen? Keine Option. Die Kunden seien es so gewöhnt. Und schließlich blieben ja auch kaum Reste auf den Tellern, meint Chefkonditor Fejes. „Unsere Torten sind nicht zu kompliziert, eher einfach gehalten und nicht zu süß – ganz leicht zum Essen eben.“ Sein Favorit ist die Haustorte: Bayrisch-Creme-Torte, ein Viertel aller verkauften Torten hier im Winklstüberl. Seit über 60 Jahren wird die Sahnetorte mit Puddingfüllig auf ein und dieselbe Weise gebacken. Das Rezept ist streng geheim. Jeder Konditor hat es längst auswendig im Kopf.

Wenn Busladungen von Gästen kommen

Kerstin Uffen ist Assistentin der Geschäftsführerin. Eigentlich ist sie fürs Büro angestellt aber auch hier auf dem Parkplatz wird sie gebraucht. Direkt vor der Terrasse stehen Porsches aus München, SUVs aus Hamburg – und zahlreiche Fahrräder. „Manchmal ist es so voll und so verwirrend, dann fühle ich mich wie so ein Parkplatzwächter. Dann stehe ich mitten auf der Straße, lass den einen Bus raus, den anderen rein. Das ist schon eine Mammutaufgabe, gerade am Wochenende.“ Gleich stellt Kerstin Uffen noch Pylonen bereit, um den ankommenden Bus in seine Parklücke zu weisen. Links neben ihr: Eine Coronateststation. Am anderen Ende des Parkplatzes: ein hauseigener Bankautomat.

„Wir können nicht mehr zurück“

Jahrelang ist das Kaffeehaus mit dem Ansturm mitgewachsen. Zurück zum kleinen Familienbetrieb geht es nicht mehr, meint Assistentin Kerstin Uffen: „Fischbachau kennt keiner, aber das Cafe Winkelstüberl, das kennt jeder. Und wir können nicht auf einmal sagen, wir machen das zu oder schließen es. Das geht gar nicht. Die Leute haben das so drin.“