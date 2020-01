Bye bye Britain Berührt Sie der Brexit?

Großbritannien verlässt heute die Europäische Union. Ein Jahr lang wird es eine Übergangszeit geben, doch auf Veränderungen müssen wir uns jetzt schon einstellen. Ist das für Sie ein trauriger Tag? Was verändert sich in Ihrem Alltag? Und was steht uns möglicherweise noch bevor?