Wer brennt, kann ausbrennen Burnout - eigenes Krankheitsbild oder Depression light?

Lange Zeit diskutierte die Fachwelt, ob Burnout ein eigenes Krankheitsbild ist oder eine Variante der Depression. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erwähnt Burnout im Diagnosekatalog ICD11, der ab 1. Januar 2022 in Kraft tritt, nun erstmals. Ein eigenes Krankheitsbild ist er damit dennoch nicht.

Lange Zeit wurde darum gerungen, ob das Burnout-Syndrom ein eigenes Krankheitsbild ist oder nicht. Ab 2022 gibt es einen Kompromiss: Dann tritt der Diagnosekatalog ICD11 in Kraft, der Burnout erstmals aufführt – allerdings nicht als eigene Krankheit, sondern in einem Kapitel von Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen können. Gelistet ist das Syndrom in der Unterrubrik "arbeitsbezogene Probleme". Als eigene Krankheit lässt sich das Syndrom damit nicht diagnostizieren, immerhin beschreibt die Weltgesundheitsorganisation damit aber Symptome, die damit verbunden sind. Dazu gehören Erschöpfungsgefühle oder Gefühle des Ausgebrannt-Seins, eine negative Einstellung der Arbeit gegenüber bis hin zum Zynismus sowie das Gefühl, dass man in der Arbeit eigentlich nichts mehr schafft. Eine Altenpflegerin, die ihren Beruf ursprünglich mal mochte, tritt ihren Pflegebedürftigen dann mitunter aggressiv oder feindselig gegenüber. Ein Wissenschaftler, der eigentlich für sein Thema brennt, hat das Gefühl, seine Forschungen und Mühen sind sinnlos.

Das perfide daran: Ein Burnout-Syndrom tritt nicht plötzlich auf, es gleicht eher einem schwelenden Brand, einem schleichenden Prozess. Erste Hinweise gibt oft auch der Körper: Verspannungen, Schlafstörungen, allgemeine Abgeschlagenheit oder Kopfschmerzen können ein Hinweis sein, dass die Belastung gerade zu viel wird.

Dabei muss darauf hingewiesen werden: Auch, wenn ein Burnout im beruflichen Kontext genannt wird, kann er auch Hausfrauen, Ehrenamtliche oder Menschen treffen, die ein Hobby exzessiv betreiben.

"Wer für etwas brennt, kann deswegen auch ausbrennen." Prof. Reinhart Schüppel, Johannesbadklinik Furth im Wald

Therapeutisch gesehen macht es durchaus Sinn, dem Symptomkomplex ein eigenes Unterkapitel zu widmen. Für viele Betroffene ist es leichter ein eigenes Ausgebrannt-Sein zu akzeptieren, denn depressive Symptome – auch wenn diese einem Burnout oftmals gar nicht so unähnlich sind.

"Lange Zeit war für viele Betroffene das Burnout-Syndrom die Fahrkarte zu sagen: Ich habe ein Problem in der modernen Berufswelt. Burnout ist sozusagen der kleine Bruder, die kleine Schwester der Depression. Stress kann zu einem Burnout-Syndrom führen und dieser wiederum eine Suchterkrankung, eine Depression oder eine Angsterkrankung zur Folge haben." Prof. Reinhart Schüppel

Zahlen und Fakten rund um Burnout

Statistiken rund um das Burnout-Syndrom gibt es in großer Zahl, aber jede ist umstritten. Bereits Anfang der 2000er Jahre stellte die Internationale Arbeitsorganisation ILO ein deutlich gestiegenes Stresslevel am Arbeitsplatz mit den entsprechenden psychischen Folgen für die Arbeitnehmer fest. Manche Experten schätzen, dass jeder fünfte Berufstätige einmal im Erwerbsleben ausbrennt. Aus den Statistiken der Krankenkassen zeigt sich: die Zahl derer, die sich aufgrund eines Burnout-Syndroms krankschreiben lässt, ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Ebenso ist die Zahl der Fehltage pro Patient aus diesem Grund gestiegen.

Betroffen davon sind alle Bevölkerungs- und Berufsgruppen. Allerdings scheinen vor allem soziale Berufe – Lehrer, Sozialarbeiter, Pflegekräfte – sowie Polizisten und Menschen in Führungsverantwortung besonders gefährdet zu sein, einen Burnout zu entwickeln. Möglicherweise scheinen auch deshalb überdurchschnittlich viele Männer betroffen zu sein.

So wirkt Stress im Körper

Stress an sich ist zunächst nicht negativ. Ohne ein gewisses Stresslevel würden Menschen es nicht wagen, Herausforderungen überhaupt selbst in die Hand zu nehmen. Wenn Kindern sämtliche Hürden im Leben genommen werden, beraubt man sie wichtiger Entwicklungsaufgaben.

Zu viel Stress allerdings hat negative Auswirkungen auf Körper und Seele. Denn wer andauernd unter Strom steht, hat auch ein hohes Maß an Stresshormonen im Körper. Ein dauerhaft erhöhtes Adrenalin-, Nordadrenalin- oder Cortisonlevel aber schädigt den Körper, kann auf den Magen schlagen, sich in Verstopfungen äußern, zu Herzrasen oder Herzstolpern führen, einen hohen Blutdruck zur Folge haben, sich in Atembeschwerden auswirken oder sogar einen Hörsturz verursachen.

Wann es therapeutische Hilfe braucht