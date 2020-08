Musik für Bayern Franziskus Büscher

Franziskus Büscher moderiert bei Bayern 2 die „Musik für Bayern“. Sie berichtet über Vorder- und Hintergründiges und erzählt amüsante und tiefschürfende Geschichten aus der facettenreichen Musikszene Bayerns, voller Chöre, Orchester, Solisten und Bands.

Außerdem gestaltet das gebürtige Münchner Kindl mit „kölschem“ Einschlag jeden ersten Sonntag im Monat das „Musik für Bayern Magazin“, mit einem unterhaltenden und informativen Einblick in aktuelle Themen und präsentiert spannende Musiker*Innen aus dem Freistaat im „Steckbrief des Monats“.

Selbst ist Franziskus Büscher ein Hybrid aus Medientechniker und Musikjournalist, der mal Sportreporter werden wollte, dann aber doch seiner großen Leidenschaft, der Musik, erlegen ist und immer noch gerne in die Gitarrensaiten greift. Wenn er nicht im Studio sitzt kann er wahlweise als Trüffelschwein in der Musikszene, als Sonnenanbeter an der Isar oder als Kaffeeschlürfer am Viktualienmarkt angetroffen werden, wenn er sich nicht gerade über die neuesten (Schnaps)Ideen aus der Staatsregierung aufregen muss.